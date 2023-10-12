МЧС ликвидировали крупный пожар в производственном цехе Новосибирска

Рано утром, 12 октября, в Кировском районе Новосибирска загорелась крыша производственного цеха. Пожару был присвоен второй номер сложности.

― В 04:52 местного времени на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании кровли производственного цеха по улице Бетонная. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения к месту происшествия крыша строения на большой площади горела открытым огнем, произошло ее частичное обрушение. Для бесперебойной подачи воды на тушение, пожарные прокладывали магистральную линию, для этого сотрудники ГИБДД перекрывали улицу Бетонная, ― сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Работа спасателей усложнялась тем, что внутри помещения находились газовые баллоны, которые пришлось эвакуировать.

― В 06:21 открытое горение ликвидировано. В течение полутора часов удалось потушить возгорание и не допустить дальнейшего распространения огня на большую площадь. Предварительная площадь пожара составила около 350 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала, ― добавили в МЧС.

Сейчас на месте ЧП продолжается проливка и разбор конструкций. Угрозы дальнейшего распространения огня уже нет.