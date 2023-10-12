В Новосибирской области закончилась вакцина от коронавирусной инфекции

За счет областного бюджета приобрести новую партию вакцины от коронавирусной инфекции нельзя из-за особенностей законодательства, сообщает Atas.info.

По сведениям цифрового издания, полученным от регионального Минздрава, в этом году за счет средств резервного фонда российского правительства в регион поступило лишь только 19 800 доз препарата «Гам-Ковид-Вак», так как вакцинация от COVID-19 не включена в список профилактических прививок по эпидемическим показателям, утвержденный главным государственным санитарным врачом региона.

— Приобрести вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 2023 год для населения Новосибирской области за лимиты областного бюджета не представляется возможным, — сообщили в ведомстве.

Следует отметить, что от имени Минздрава Новосибирской области в адрес руководителя теруправления Роспотребнадзора Александра Щербатова было направлено письмо с просьбой разъяснить, планируется ли в следующем году в регионе проведение прививочной кампании от коронавирусной инфекции, и не планирует ли главный санитарный врач внести эту прививку в список профилактических прививок, которое проводят местным жителям. В Минздраве подчеркнули, что проведение противоэпидемических мер с целью недопущения распространения коронавируса относится к компетенции Роспотребнадзора.

Ранее редакция сообщала, что стремительно распространяется новый штамм COVID-19, способный «ускользать от иммунитета».