«Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору» в Новосибирске

В среду, 11 октября, прошел матч между челябинским «Трактором» и «Сибирью». Счет 4:5. Новосибирская команда потерпела четвертое поражение подряд.

Отметим, что большую часть времени новосибирцы лидировали, однако в третьем периоде «Трактор» сравнял счет, а потом выиграл по итогам овертайма и буллитам.

— Ненужные удаления дали шанс «Трактору» перевернуть игру. Очень обидно — нам очень нужна была эта победа. Но есть и плюсы. Много того, что раньше не делали, сделали сегодня. Сейчас для нас главное — восстановиться и готовиться к серьёзному сопернику, — отметил Дэвид Немировски, главный тренер «Сибири».

В рамках Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» и «Трактор» провели 47 очных встреч. Новосибирцы побеждали 16 раз в основное время, 4 раза в овертайме и дважды по буллитам.

Ранее редакция сообщала о том, что хоккейная «Сибирь» проиграла на домашней арене с разгромным счетом.