МЧС предупреждает новосибирцев о грозах и штормовом ветре 9 июня

МЧС России предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за непогоды в Новосибирской области. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра 9 июня в регионе прогнозируются неблагоприятные метеоявления: ливни, грозы, град и сильные порывы ветра до 25 м\с.

— Ожидаемые погодные условия способны нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозят повреждением объектов, увеличением случаев травматизма среди людей, а также спровоцировать дорожно-транспортные происшествия, — говорится в сообщении.

Во время грозы специалисты МЧС России советуют выключить электробытовые приборы и убрать на расстояние металлические предметы. Находясь в этот момент в автомобиле, необходимо закрыть окна и ни в коем случае не стоит его покидать. Не рекомендуется оставлять транспортное средство около деревьев и ветхих строений. При этом, в дождливую погоду предельное внимание требуется от дорожных служб и автовладельцев: размывы дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.

Отмечается, что порывы ветра лучше всего переждать в помещении. А будучи на улице, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть.

Ранее редакция сообщала, что в пятницу, 9 июня, в Новосибирской области ожидается резкое похолодание.