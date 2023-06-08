В пятницу, 9 июня, в Новосибирской области ожидается резкое похолодание

В Новосибирской области заканчивается период изнуряющей жары. Завтра, 9 июня, в Новосибирске ожидается понижение температуры. По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, ночная температура в пятницу составит +17…+22 местами +11…+16 градусов. Днем прогнозируется ослабление жары +28… +33 местами +22…+27 градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, град, по западу местами сильные дожди. Северо-восточный ветер 4-9 местами порывы до 18 при грозах местами шквалы до 23 метров в секунду.

В субботу будет также преобладать северо-восточный ветер. Ночная температура опустится до +11…+16 местами +5..+10 градусов. Дневная +19, +24 по юго-востоку до +29 градусов.

Ожидается, что в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, град.

Подобная погода ожидается и в соседних регионах.

Ранее редакция сообщала, что дожди в Новосибирской области опередили прогнозы на несколько дней.