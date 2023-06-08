В Новосибирской области подросток спас девочку, но сам утонул

Вечером, 7 июня в Новосибирском водохранилище в селе Боровое утонул 14-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в Телеграме.

По предварительным данным, вечером несовершеннолетние находились на берегу искусственного водоема в селе Боровое Новосибирского района. Несовершеннолетняя девочка во время купания стала тонуть. На помощь ей бросились подростки, которым удалось спасти девочку, вытолкнув ее на поверхность воды. В результате 14-летний подросток сам выплыть не смог и погиб.

В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее спасатели сообщала, что в реке Обь, в районе пескобазы были замечены двевушки 18 и 17 лет, которых уносило течением на надувном круге. Они перепугались и звали на помощь. Спасатели, дежурившие в данном месте, на катере вышли на воду, догнали уплывающих, пересадили их на катер и доставили к берегу, где с ними была проведена профилактическая беседа, затем они были отправлены домой.

Также на акватории Новосибирского водохранилища парень 18 лет в состоянии алкогольного опьянения пытался переплыть на остров Тань-Вань. Вышедшие на катере на поиски мужчины спасатели обнаружили его вдалеке от берега. Молодой человек был доставлен к берегу и передан для осмотра бригаде врачей скорой помощи. С ним также была проведена профилактическая беседа.

Ранее редакция сообщала о том, что в реке Бердь утонула 10-летняя девочка.