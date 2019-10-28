Медиарынок: условия выживания

— Поле коммуникаций сейчас фактически разрушено. Помимо профессиональных СМИ на него выходит огромное количество игроков. Это не только гражданская журналистика, но и блогеры, а также корпорации и представители органов власти, которые выпускают свои СМИ. Кроме того, умерла профессия фоторепортера. Сегодня каждый человек может стать как фотографом, так и журналистом, и каждый, кому не лень, пытается им быть, — обрисовал современное состояние медиарынка в рамках II Сибирского медиафорума генеральный директор ГК «Румедия» Михаил Бергер.

О том, что цифровизация существенно расширила количество участников медиарынка, говорили и представители органов власти.

— По итогам опроса, проведенного в прошлом году, 50% жителей области называют основным источником получения информации телевидение. В сельских районах около 30% аудитории — охват местных печатных средств массовой информации. 17% новосибирцев в качестве основного источника информации назвали соцсети (в 2017 году — 13%), в 2020 году, по нашим оценкам, этот показатель вырастет примерно до 20%, —отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он напомнил, что в регионе реализуется программа цифровизации села, когда к современным каналам получения информации подключаются села с население от 250 человек.

— Сегодня мы живем во времена, когда СМИ — это бизнес. Все больше государственных СМИ отходят на второй план. Как подавать информацию объективно и в то же время зарабатывать деньги для того, чтобы СМИ развивалось — сложный вопрос. Мы прекрасно понимаем, что решение этих проблем на поверхности не лежит. Но основа всего — та информация, которую мы доводим до людей. На площадках форума необходимо выслушать мнения, выработать определенные позиции или предложения о том, как решать эти проблемы, — предложил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Как и год назад, он снова призвал представителей СМИ объективно относиться к информации, которую они предоставляют своей аудитории, не гнаться за фейками. Также полпред признал, что основными конкурентами СМИ сегодня являются соцсети. Несмотря на эту конкуренцию, по мнению Бергера, у профессиональных СМИ все-таки есть очень серьезные преимущества. По его словам, «народные добровольцы» отличаются от профессиональных журналистов, как пьяницы от алкашей. Первые хотят — пьют, не хотят — не пьют, а вторые пьют постоянно, то есть выдают информацию регулярно, а не когда придет вдохновение.

— Второе — это привилегия верификации информации. Когда блогер пишет — это его личное дело, а когда пишет СМИ с брендом и традициями, то оно рискует всем. Главное в такой ситуации — квалификация журналиста, умение отделять информацию от фейка, чтобы не оказаться в роли сливного бачка, — уверен эксперт. — С другой стороны, «добровольцы» тоже могут быть как кристально честными, так и поддаваться на вбросы.

Главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин заявил, что уже сейчас несложно написать алгоритм для подготовки новостей в заданном редакцией ключе, а в ближайшее время этим уже точно будет заниматься робот.

— В результате роботы и социальные сети заменят большинство представителей нашей профессии, но требования к профессионализму оставшихся только возрастут, — прогнозирует он. — Робот не напишет проникновенные человеческие истории, не придумает новый разворот темы в аналитическом материале. Кроме того, точно могу сказать: когда у нас закончится профессиональная пресса, мы станем беззащитны перед потоком информации, так как не будет возможности верифицировать ее источник.

По мнению Лейбина, сейчас для отрасли необходимо выработать внутренний репутационный рекомендательный сервис, который позволит отделять информацию от кучи мусора, отличать собранный и подготовленный журналистом материал (в том числе с места событий) от перепечаток темы. Если этого не будет, то профессия погибнет.

— Сегодня многие редакции, корреспонденты могут сказать о том, что на них пытаются оказывать давление. Но как только внешние силы перестанут давить, значит, ты никому не интересен. А бизнес устроен так, что если без чего-то можно обойтись — обойдутся обязательно, — предупреждает Михаил Бергер.

Отдельной темой обсуждения стала бизнес-модель современных СМИ. Эксперты констатировали, что сегодня единицы из средств массовой информации могут существовать без бюджетного финансирования, госконтрактов и вливаний крупных корпораций (материнских структур). В качестве успешного бизнес-кейса главный редактор интернет-издания The Village Татьяна Симакова предложила свой проект, где акцент был сделан на работу с городской средой, с аудиторией сайтов в соцсетях.

— У меня есть личный проект («Большая Деревня», Самара), за шесть лет доказавший свою успешность. Мы не публикуем информацию о пробках на мосту, не собираем криминальную хронику. Если у нас размещается интервью с чиновником, то только по той теме, которая реально интересна горожанам. Каждый житель города понимает, что в перспективе он тоже может стать героем публикации на нашем сайте. Такие медиа — самые патриотичные в России, так как читатели видят в них ту информацию, что их действительно волнует, о том месте, где они живут, — уверена Симакова.

Эксперты форума не исключили, что такие урбан-медиа будут интересны в качестве примера развития для региональных и районных СМИ. В том числе для привлечения более молодой и продвинутой аудитории, которая не охвачена печатной и телевизионной прессой.

Комментируя перспективы развития СМИ, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Дмитрий Буташин подчеркнул, что люди уже устали от потока информации, льющегося на них из всех источников. По его мнению, в обществе растет потребность в структурированной информации, которую могут дать профессиональные СМИ.

— Неглубокая и непроработанная информация в любой сфере (часто подаваемая с негативом) все меньше воспринимается обществом. Растет потребность в созидательных процессах. Эта информация будет более востребована не только профессионалами, но и потребителями, — прогнозирует Буташин. — Те СМИ, которые смогут с этим справится и давать глубоко проработанную профессиональную информацию, останутся в отрасли и будут востребованы.

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