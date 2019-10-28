Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Медиарынок: условия выживания

Каковы перспективы профессиональных СМИ? Есть ли у них конкурентные преимущества перед «народными добровольцами»?
  • 28/10/2019, 18:03
Автор: Юлия Данилова
5681
Сегодня единицы из средств массовой информации могут существовать без бюджетного финансирования, госконтрактов и вливаний крупных корпораций (материнских структур).

— Поле коммуникаций сейчас фактически разрушено. Помимо профессиональных СМИ на него выходит огромное количество игроков. Это не только гражданская журналистика, но и блогеры, а также корпорации и представители органов власти, которые выпускают свои СМИ. Кроме того, умерла профессия фоторепортера. Сегодня каждый человек может стать как фотографом, так и журналистом, и каждый, кому не лень, пытается им быть, — обрисовал современное состояние медиарынка в рамках II Сибирского медиафорума генеральный директор ГК «Румедия» Михаил Бергер.

О том, что цифровизация существенно расширила количество участников медиарынка, говорили и представители органов власти.

— По итогам опроса, проведенного в прошлом году, 50% жителей области называют основным источником получения информации телевидение. В сельских районах около 30% аудитории — охват местных печатных средств массовой информации. 17% новосибирцев в качестве основного источника информации назвали соцсети (в 2017 году — 13%), в 2020 году, по нашим оценкам, этот показатель вырастет примерно до 20%, —отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он напомнил, что в регионе реализуется программа цифровизации села, когда к современным каналам получения информации подключаются села с население от 250 человек.

— Сегодня мы живем во времена, когда СМИ — это бизнес. Все больше государственных СМИ отходят на второй план. Как подавать информацию объективно и в то же время зарабатывать деньги для того, чтобы СМИ развивалось — сложный вопрос. Мы прекрасно понимаем, что решение этих проблем на поверхности не лежит. Но основа всего — та информация, которую мы доводим до людей. На площадках форума необходимо выслушать мнения, выработать определенные позиции или предложения о том, как решать эти проблемы, — предложил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Как и год назад, он снова призвал представителей СМИ объективно относиться к информации, которую они предоставляют своей аудитории, не гнаться за фейками. Также полпред признал, что основными конкурентами СМИ сегодня являются соцсети. Несмотря на эту конкуренцию, по мнению Бергера, у профессиональных СМИ все-таки есть очень серьезные преимущества. По его словам, «народные добровольцы» отличаются от профессиональных журналистов, как пьяницы от алкашей. Первые хотят — пьют, не хотят — не пьют, а вторые пьют постоянно, то есть выдают информацию регулярно, а не когда придет вдохновение.

— Второе — это привилегия верификации информации. Когда блогер пишет — это его личное дело, а когда пишет СМИ с брендом и традициями, то оно рискует всем. Главное в такой ситуации — квалификация журналиста, умение отделять информацию от фейка, чтобы не оказаться в роли сливного бачка, — уверен эксперт. — С другой стороны, «добровольцы» тоже могут быть как кристально честными, так и поддаваться на вбросы.

Главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин заявил, что уже сейчас несложно написать алгоритм для подготовки новостей в заданном редакцией ключе, а в ближайшее время этим уже точно будет заниматься робот.

— В результате роботы и социальные сети заменят большинство представителей нашей профессии, но требования к профессионализму оставшихся только возрастут, — прогнозирует он. — Робот не напишет проникновенные человеческие истории, не придумает новый разворот темы в аналитическом материале. Кроме того, точно могу сказать: когда у нас закончится профессиональная пресса, мы станем беззащитны перед потоком информации, так как не будет возможности верифицировать ее источник.

По мнению Лейбина, сейчас для отрасли необходимо выработать внутренний репутационный рекомендательный сервис, который позволит отделять информацию от кучи мусора, отличать собранный и подготовленный журналистом материал (в том числе с места событий) от перепечаток темы. Если этого не будет, то профессия погибнет.

— Сегодня многие редакции, корреспонденты могут сказать о том, что на них пытаются оказывать давление. Но как только внешние силы перестанут давить, значит, ты никому не интересен. А бизнес устроен так, что если без чего-то можно обойтись — обойдутся обязательно, — предупреждает Михаил Бергер.

Отдельной темой обсуждения стала бизнес-модель современных СМИ. Эксперты констатировали, что сегодня единицы из средств массовой информации могут существовать без бюджетного финансирования, госконтрактов и вливаний крупных корпораций (материнских структур). В качестве успешного бизнес-кейса главный редактор интернет-издания The Village Татьяна Симакова предложила свой проект, где акцент был сделан на работу с городской средой, с аудиторией сайтов в соцсетях.

— У меня есть личный проект («Большая Деревня», Самара), за шесть лет доказавший свою успешность. Мы не публикуем информацию о пробках на мосту, не собираем криминальную хронику. Если у нас размещается интервью с чиновником, то только по той теме, которая реально интересна горожанам. Каждый житель города понимает, что в перспективе он тоже может стать героем публикации на нашем сайте. Такие медиа — самые патриотичные в России, так как читатели видят в них ту информацию, что их действительно волнует, о том месте, где они живут, — уверена Симакова.

Эксперты форума не исключили, что такие урбан-медиа будут интересны в качестве примера развития для региональных и районных СМИ. В том числе для привлечения более молодой и продвинутой аудитории, которая не охвачена печатной и телевизионной прессой.

Комментируя перспективы развития СМИ, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Дмитрий Буташин подчеркнул, что люди уже устали от потока информации, льющегося на них из всех источников. По его мнению, в обществе растет потребность в структурированной информации, которую могут дать профессиональные СМИ.

— Неглубокая и непроработанная информация в любой сфере (часто подаваемая с негативом) все меньше воспринимается обществом. Растет потребность в созидательных процессах. Эта информация будет более востребована не только профессионалами, но и потребителями, — прогнозирует Буташин. — Те СМИ, которые смогут с этим справится и давать глубоко проработанную профессиональную информацию, останутся в отрасли и будут востребованы.

Фото автора

Популярное с сайта

Расскажет о качестве воздуха приложение российских разработчиков

28/10/2019, 14:20
Сейчас оно работает в Нью-Йорке, восьми городах России, трех городах Казахстана, китайском Шэньчжене и английском Годалминге.
Участники А:СТАРТ на финишной прямой

Участники А:СТАРТ на финишной прямой

28/10/2019, 13:40
Защиты инновационных проектов пройдут 14 ноября.

Горэлектротранспорт потратит на модернизацию трамвайных вагонов более 185 млн рублей

28/10/2019, 13:38
Модернизации подлежат десять вагонов.

Актуальный разговор

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

Все материалы
Новости

Названы лучшие научные доклады конференции OpenBio-2019

28/10/2019, 19:07

Меры поддержки кластеров и парковых проектов рассмотрят на форуме «InPark-2019»

28/10/2019, 18:35

В Новосибирске утвержден новый базовый тариф на наружную рекламу

28/10/2019, 16:53

В НГТУ НЭТИ создана лаборатория по разработке малых партий микроэлектронной техники

28/10/2019, 16:09

Аэропорт Толмачёво перешёл на зимнее расписание

28/10/2019, 15:42

Расскажет о качестве воздуха приложение российских разработчиков

28/10/2019, 14:20

Участники А:СТАРТ на финишной прямой

28/10/2019, 13:40

Горэлектротранспорт потратит на модернизацию трамвайных вагонов более 185 млн рублей

28/10/2019, 13:38

В Новосибирске начал работу II Сибирский медиафорум

28/10/2019, 13:25

Дешевле только даром: названа самая низкая ставка по ипотеке

28/10/2019, 12:57

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Морское трио в сборе

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска