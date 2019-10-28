В Новосибирске утвержден новый базовый тариф на наружную рекламу

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о базовом тарифе одного квадратного метра рекламной площади, применяемом для расчета начального (минимального) размера цены договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.

— Утвердить базовый тариф одного квадратного метра рекламной площади, применяемый для расчета начального (минимального) размера цены договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, в размере 350,0 рубля, — говорится в постановлении.

Отмечается, что тариф вступает в действие с 1 января 2020 года и действует до 1 января 2022 года.

Фото: Ростислав Нетисов