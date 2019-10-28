Меры поддержки кластеров и парковых проектов рассмотрят на форуме «InPark-2019»

На InPark-2019, который состоится 20-21 ноября 2019 года в Новосибирске, будут рассмотрены вопросы развития индустриальных парков, промышленных кластеров и технопарков, а также их роль в реализации национальных проектов, сообщили в пресс-службе АИР.

В центре внимания мероприятия — применение инструментов региональной промышленной политики для развития промышленной инфраструктуры, особенности мер поддержки кластеров и парковых проектов, механизмы эффективного использования ресурсов промышленной инфраструктуры, а также новые подходы к реализации национальных проектов.

— Форум InPark — это уникальное по своей тематике и экспертному охвату деловое событие, которое развивается, трансформируется в соответствии с повесткой сегодняшнего дня. Когда InPark только начинался, он был призван консолидировать опыт регионов по развитию первых в стране индустриальных парков. Сегодня в России действуют более 150 парков, создаются еще 70, этот формат удобного размещения выбрали уже около 3 тыс. компаний. Теперь перед участниками Форума InPark стоят новые вопросы — как повысить эффективность парковых проектов (индустриальных и технологических парков), как использовать кластерный подход в их развитии, какую роль индустриальная инфраструктура сыграет в реализации национальных проектов. Нас ждут интересные дискуссии, а предложения и рекомендации, которые станут их результатом, будут переданы профильным министерствам и профессиональным ассоциациям, — отмечает генеральный директор АИР Александр Зырянов.

Отмечается, что в Форуме примут участие ведущие эксперты по развитию промышленно-инвестиционной инфраструктуры и реализации индустриальных проектов. Среди них — руководители и представители исполнительных органов государственной власти регионального и федерального уровня, институтов развития, государственных корпораций, бизнеса, а также управляющих компаний индустриальных парков, технопарков и особых экономических зон.

Фото: предоставлено пресс-службой АИР