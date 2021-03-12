Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

На сегодняшний день из всего туристического потока Новосибирской области лишь 20% приезжают в санатории региона. Всего в области работает 23 санатория, которые в 2020 году приняли 47000 человек. По статистике в целом по стране лишь 3% россиян выбирают в качестве отдыха санатории. Большая часть наших сограждан считает, что отдых в санаториях слишком дорогостоящий, а сами санатории – устаревшее наследие советского прошлого. Проблему организации медицинского и оздоровительного туризма в Новосибирской области обсудили на Всероссийском форуме «Здоровье 2021».

Эксперты уверены, что высокие для россиян цены, недостаточный уровень сервиса, неумение взаимодействовать с туроператорами с целью реализации путевок не позволяют отрасли развиваться и, тем более, привлекать иностранных гостей. При этом цены в российских санаториях в несколько раз ниже, чем в европейских оздоровительных учреждениях.

Как отметила директор многопрофильной клиники «1+1», член комитета по здравоохранению Новосибирского Областного отделения Общероссийской общественной организации Опора России Татьяна Тищенко, отсутствие взаимодействия санаториев и медицинских клиник зачастую приводит к тому, что люди попадают в санатории случайно, без учета лечебного профиля.