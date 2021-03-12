Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

На сегодняшний день из всего туристического потока Новосибирской области лишь 20% приезжают в санатории региона. Всего в области работает 23 санатория, которые в 2020 году приняли 47000 человек. По статистике в целом по стране лишь 3% россиян выбирают в качестве отдыха санатории. Большая часть наших сограждан считает, что отдых в санаториях слишком дорогостоящий, а сами санатории – устаревшее наследие советского прошлого. Проблему организации медицинского и оздоровительного туризма в Новосибирской области обсудили на Всероссийском форуме «Здоровье 2021».
Эксперты уверены, что высокие для россиян цены, недостаточный уровень сервиса, неумение взаимодействовать с туроператорами с целью реализации путевок не позволяют отрасли развиваться и, тем более, привлекать иностранных гостей. При этом цены в российских санаториях в несколько раз ниже, чем в европейских оздоровительных учреждениях.
Как отметила директор многопрофильной клиники «1+1», член комитета по здравоохранению Новосибирского Областного отделения Общероссийской общественной организации Опора России Татьяна Тищенко, отсутствие взаимодействия санаториев и медицинских клиник зачастую приводит к тому, что люди попадают в санатории случайно, без учета лечебного профиля.
— Новосибирск — один из самых перспективных в России регион для создания здесь медицинского туристического кластера, — сказала в своем выступлении Татьяна Тищенко. — Однако в целом система здравоохранения, будучи одной из лучших в стране, не организована так, чтобы к нам с целью лечения приезжали как жители других регионов страны, так и иностранные пациенты. Более того, при формировании программ развития медицинского туризма в регионе практически не учитываются возможности коммерческих медицинских организаций. А ведь, именно здесь сформирована не только мощная лечебная база, но и такая важная составляющая любого туристического бизнеса, как клиентоориентированность. На сегодняшний день Новосибирская область отчаянно нуждается в скоординированности действий профессионального медицинского сообщества, туристических организаций и правительства региона в формировании медицинского туристического кластера области с учетом возможностей всех участников рынка независимо от формы собственности.
Фото предоставлено пресс-службой
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