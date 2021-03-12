В феврале количество вакансий в общепите Новосибирска выросло на 61%

— В Новосибирской области в феврале компании из отрасли «Ресторан, общественное питание, фаст-фуд» открыли около 600 вакансий, что в 1,6 раза больше, чем в январе этого года. Подавляющее большинство предложений — 97% — открыто в Новосибирске, также персонал нанимают в заведения общественного питания Бердска, Искитима, Кольцово и других городов области, — сообщает Headhunter.

По статистике Headhunter , рестораторы активно ищут официантов, управляющих, хостес, однако самыми востребованными специалистами в феврале стали повара — на них приходятся 33% вакансий отрасли, также крайне высок спрос на персонал кухни (26%) и барменов (20%). Среднюю заработную плату поварам в феврале в регионе предлагали в размере 44 тысяч рублей, что на 8 тысяч больше, чем год назад, барменам — 33,9 тысячи рублей. При этом среднее вознаграждение управляющего персонала, по сравнению с прошлым годом, снизилось на 7,6 тысячи рублей.

Участники рынка общественного питания региона признают, что дефицит кадров сейчас, после завершения всех ограничений, является для отрасли одной из самых острых проблем. Напомним, чтобы сократить расходы во время пандемии, многие владельцы сети общепита отправили большую часть персона в отпуск за свой счет. Даже с учетом сокращения всех расходов большая часть рестораторов понесла убытки.

— Огромная проблема с персоналом по всей стране. Это связано со многими причинами. Часть людей за время локдауна переквалифицировались и сейчас работает в других отраслях, часть специалистов из зарубежья уехали, а сейчас из-за закрытых границ не могут вернуться обратно, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС основатель сети кофеен «Чашка кофе», ресторанов «#Сибирьсибирь», «Жан Хуан Лу», Beerfactory в Москве и Новосибирске Денис Иванов.

Представители HoReCa признают, что многие молодые и талантливые специалисты ресторанного бизнеса не смогли прийти к компромиссу с собственниками во время пандемии и из-за этого в принципе ушли из сферы общественного питания.

— Жалко было потерять коллег, которые не смогли пройти вместе с нами этот трудный путь. В самой отрасли профессионалов стало меньше, из-за того что работа несколько месяцев просто отсутствовала. Сейчас, когда мы готовимся к сезону, остро ощущаем, что профессионалов, специалистов, любящих свою работу, недостаточное количество, — поделился своим мнением Антон Горестов, совладелец федеральной сети кофеен Primetime и сети стрит-фуда «Дядя Денер».

По его словам, многие не хотели уходить из отрасли, так как искренне любили свою работу, но ресторанный бизнес в России оказался в более жестких ограничениях, чем в Европе. Хотя отечественные рестораны были островками безопасности покруче супермаркетов.

Эксперты не исключают, что кадровый голод в общепите может стать новой постковидной реальностью и отрасли придется поломать голову, чтобы найти решение этой проблемы.

— У нашей отрасли пока достаточно туманные перспективы. Сотрудники уже не верят, что нас снова не закроют из-за ковида, из-за птичьего гриппа и т.д. В результате в общепите сформировались некие риски, в том числе гарантированной работы, поэтому люди не спешат вновь связывать свою жизнь с HoReCa. Именно по этой причине, на мой взгляд, безработицы в нашей отрасли вообще нет, — констатирует представитель Федерации рестораторов и отельеров Сибири совладелец группы компаний «Сибирские блины», кулинарного ателье «Креп де кофе», ресторана Puppen Haus в Новосибирске Анжелика Бурковская. — Если мы сейчас будем обсуждать интерес инвесторов к нашей сфере, к сожалению, увидим его падение. То, как нас тряхнуло во время локдауна, сделало отрасль непривлекательной по многим аспектам.

По данным Федерации рестораторов и отельеров Сибири, в Новосибирске работают 202 предприятий в формате ресторана, 505 кафе, 232 бара и 214 предприятий питания.