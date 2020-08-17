Медикам посчитают один день работы с COVID-19 за два

Согласно постановлению правительства РФ, один день работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, имевшей место с 1 января по 30 сентября 2020 года, засчитывается как два дня стажа на соответствующих видах работ в отношении мед работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и подозрением на COVID-19, сообщает пресс-служба ОПФР по Новосибирской области

Круг определен с учетом видов оказываемой медицинской помощи:

— занятые оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19 в стационарных условиях;

— занятые оказанием скорой медицинской помощи пациентами с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, а также осуществляющие медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на COVID-19;

— занятые оказанием первичной медико-социальной помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе на дому), а также первичной медико-социальной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осуществлением отбора биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, транспортировкой пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения исследования.

Напомним, что для мед работников страховая пенсия по старости назначается независимо от возраста. Для назначения досрочной (льготной) страховой пенсии данной категории граждан установлены определенные требования к спецстажу (25 лет при работе в сельской местности и 30 лет в городе). С 1 января 2019 года для этой категории требования к спецстажу для назначения льготной пенсии не изменились.

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