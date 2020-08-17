В поликлиниках области возобновляют диспансеризацию

— Положительная динамика, которая продолжается последние несколько недель позволила нам получить коэффициент распространения 0,8, и на той неделе, в пятницу мы официально от Роспотребнадзора получили разрешение на переход на второй уровень снятия ограничительным мер. Это позволяет здравоохранению с этой недели начать оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации. Сегодня мы подписываем приказ о возобновлении деятельности, — сообщил на еженедельном оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Приступаем к возобновлению плановой помощи, диспансеризации, подготовке к учебному году, сейчас большой поток родителей пойдет в поликлиники, — прокомментировал губернатор Андрей Травников.

В частности, к работе в плановом режиме приступает кардиологический диспансер, Госпиталь ветеранов войн №2, на следующем этапе — вторая больница скорой помощи, третий корпус горбольницы. Все поликлинические отделения приступают к организации плановой медицинской помощи и диспансеризации в первую очередь

По данным оперативного штаба, на утро 17 августа в регионе зарегистрировано 10 674 случая заражения коронавирусной инфекцией (+53 за последние сутки), в том числе инфицированы 650 детей. 9 333 пациента выписаны с выздоровлением (+67 за сутки). Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 82 года и две женщины в возрасте 67 лет, 70 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 315 человек. В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ — 12 пациентов. Всего в Новосибирской области проведено 369 635 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находится 201 житель региона, 33 930 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 413 обращений, госпитализированы 17 человек.

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