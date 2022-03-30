Медики наблюдают рост заболеваемости псориазом

— Псориаз — это хроническое длительно текущее кожное заболевание, возникающее, прежде всего, из-за стрессовых ситуаций. Вторая причина — генетические проблемы, — говорит дерматовенеролог, врач высшей категории санатория «Парус Резорт» (PARUS medical resort & spa) Елена Ивлева-Дунтау. — По нашим наблюдениям, сейчас это заболевание в регионах Сибири, России довольно сильно распространено, и количество новых случаев постоянно растет. Мы также видим, что довольно высок процент новых пациентов с псориазом среди тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. У тех, кто уже имеет такой диагноз, заболевание обостряется.

Псориаз доставляет пациентам не только физический, но и серьезный психологический дискомфорт. Особенно когда проявляется на открытых участках тела, волосистой части головы. Люди не могут вести активный образ жизни, посещать парикмахерскую, бассейн, носить открытую одежду.

С острыми симптомами псориаза курортно-санаторное лечение противопоказано. Но на консультативных приемах врачи «Паруса» разрабатывают для пациентов методики лечения и помогают снять обострение. После этого можно приступать к системной реабилитации.

— Для разработки индивидуальной карты реабилитации пациента необходимо провести комплексное обследование его организма. В нашем санатории разработана специальная программа, основанная на клинических рекомендациях Центрального кожно-венерологического института Москвы. Программа многокомпонентная, и к ее созданию привлекались специалисты разных профилей: физиотерапевт, психотерапевт, терапевт, гастроэнтеролог и т. д. — говорит Елена Ивлева-Дунтау. — Это необходимо для того, чтобы подобрать индивидуальный перечень реабилитационных процедур. Кому-то из пациентов может быть противопоказано физиолечение, не каждому можно назначать лечебные грязи. Кроме того, мы учим пациентов тому, как жить с данным заболеванием.

Собеседница редакции подчеркивает, что программа реабилитации не ограничивается только курсом санатория. К сожалению, псориаз относится к тем заболеваниям, которые обязывают человека вводить довольно строгие ограничения в повседневную жизнь.

Прежде всего, речь идет о гипоаллергенной диете. Желательно отказаться от постоянного употребления соленой, сладкой и острой пищи.

Во-вторых, очень важно соблюдать режим отдыха. В санатории этот вопрос помогают решить такие процедуры, как электросон, физиотерапия, четкий распорядок дня, в том числе определенное время для сна. В повседневных условиях о соблюдении режима отдыха необходимо заботиться самому пациенту.

В-третьих, соблюдение определенного режима работы (например, минимум стрессов). В санатории консультации по этому вопросу проводит психотерапевт. Он может дать рекомендации по снижению стрессовых ситуаций.

— Пациентам с псориазом мы также рекомендуем два раза в год проходить санаторно-курортное лечение для избежания обострений. К сожалению, в нашем регионе достаточно долгая зима, а для поддержания нормального состояния организма и нервной системы людям с псориазом нужно соленое море. В последние годы по тем или иным причинам поездки за границу или на юг России осложняются. В нашем санатории есть бассейн с солью Мертвого моря. Летом наши пациенты ездят на соленое озеро в Яровое, — поясняет Елена Ивлева-Дунтау.

Базовая стоимость программы лечения от псориаза в санатории — от 91 000 руб. за 14 дней. После консультаций специалистов комплекс процедур может быть скорректирован или дополнен по желанию пациента.

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