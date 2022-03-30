Decathlon временно приостановил деятельность в России

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon сообщила, что приостанавливает работу в России, говорится в сообщении компании.

— Строго соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок [товаров] больше не отвечают требованиям для продолжения деятельности в России. Компания Decathlon вынуждена приостановить работу своих магазинов, — говорится в сообщении.

Всего в России с 2006 года у компании открыто «около 57 магазинов» в крупных городах страны.

— Мы продолжим оказывать поддержку нашим 2,5 тыс. российских сотрудников, некоторые из которых работают в компании с 2006 года, — отметили в Decathlon.

На фоне введенных странами Запада санкций иностранные компании стали массово приостанавливать работу в России. В числе таких компаний был один из крупнейших производителей спортивной одежды Adidas. Nike и Apple закрыли онлайн-продажи в России.