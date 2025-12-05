«У них на землю свои планы»: предоставлению участков новосибирским льготникам препятствует власть на местах

По данным Министерства социального развития региона, очередь льготных категорий граждан, которые подали заявления на получение земельных участков, составляет около 40 тысяч человек. В год выдаются 140-150 участков, при этом очередь увеличивается на тысячу с лишним человек, констатировал заместитель председателя комиссии Заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции, депутат Яков Новоселов.

— В 2025 году выданы около 500 участков, а очередь выросла почти на 2 тысячи человек, — уточнил Новоселов корреспонденту Infopro54.

По его словам, рабочая группа, которая курирует эту тему, столкнулась с ожесточенным сопротивлением выполнения поручения президента и губернатора.

— Сопротивление идет на уровне районов, у которых другие планы на эти земли. Например, в Новосибирском районе очередь на садово-огородные участки около 6 тысяч человек, и земли достаточно, чтобы людям их выдать. Но мы уже несколько лет бьемся с решением этого вопроса и только получаем формальные отписки, — констатировал Новоселов.

Он напомнил, что предоставление участков для садово-огородной деятельности требует минимума затрат на инфраструктуру, а спрос среди льготников на них достаточно большой. Около половины очередников согласны получить землю под дачи. Теперь с этим будет разбираться прокуратура.

— Сейчас у прокуратуры появилась возможность привлекать к ответственности органы муниципальной власти по факту невыполнения поручения губернатора в рамках исполнения федерального законодательства, — подчеркнул Яков Новоселов.

Представитель прокуратуры Надежда Замашистая отметила, что в 2024-2025 годах суды рассмотрели и удовлетворили 12 исковых заявлений по выделению муниципалитетами земельных участков для льготников: 7 решений вступили в силу, 2 — исполнены. В частности, Замашистая отметила, что сформированы и предоставлены 13 земельных участков в Доволенском и Каргатском районах области.

— На местах объясняют, что нет подходящих земельных участков, нет денежных средств — этот вопрос сейчас решаем, — цитирует представителя региональной прокуратуры пресс-служба Заксобрания.

Следующей задачей рабочей группы будет активизация процесса по предоставлению участков под ИЖС. Яков Новоселов напомнил, что по закону он должен быть обеспечен более дорогой инфраструктурой: канализация, водопровод, электричество, дороги внутри поселков, школы, больницы. Для их подведения к каждому дому в рамках ИЖС, по данным Минстроя области, необходимы 3 млн рублей.

Замруководителя департамента имущества правительства области Павел Комаров сообщил, что в 2025 году граждане получили бесплатно 533 земельных участка, 1400 человек предпочли единовременную денежную выплату (ЕДВ). Напомним, выплата взамен участка составляет чуть более 300 тысяч рублей.

— По состоянию на 31 декабря 2024 года в очереди на землю стоял 40 821 человек, на 25 ноября 2025-го — 38 003 человека. Очередь уменьшилась, — заявил чиновник.

Напомним, в апреле глава департамента имущества Роман Шилохвостов сообщал, что по итогам первого квартала 2025 года 8 муниципальных образований Новосибирской области из 14 определили земельные участки, с помощью которых регион планирует решить вопрос о бесплатном предоставлении земли льготным категориям граждан. В 6 из 14 муниципальных образованиях, по его словам, работа продолжалась из-за большой очередности. Например, в Новосибирском районе на тот момент были 5243 заявки на садовые участки и 196 на огороды, в Искитимском районе — 909 на сады и 11 на огороды, в Колывани — 86 и 4 соответственно.

— В остальных муниципальных образованиях региона такой проблемы нет, — сообщал чиновник.

По его словам, до конца 2025 года участки должны были определить во всех 14 муниципальных образованиях, а также сформированы и предложены гражданам, которые стоят в очереди.

При этом новосибирцы жаловались на дорогие участки под ИЖС в районах области. По их словам, коммерсанты скупают заброшенные поля и продают их по высоким ценам. Стоит также отметить, что с 2026 года в области планируют запустить проекты комплексного развития территории (КРТ) для возведения ИЖС.

Ранее редакция сообщала о том, что землю для льготников депутаты предложили поискать в заброшенных деревнях.