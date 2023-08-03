Медики раскритиковали проект по производству муки из сверчков в Новосибирске

Резидент «Сколково» – новосибирская компания «Энтопротеин» заявила о том, что планирует организовать производство муки из сверчков.

— Мука из насекомых – с высоким содержанием белка и обогащена необходимыми аминокислотами. Также там большое количество витамина B12, легкоусвояемого железа. Содержание омеги в муке выше, чем в лососе, — рассказал директор компании Евгений Демидов.

По мнению спикера, традиционное сельское хозяйство уже не способно удовлетворять потребности растущего населения Земли. Продукты из насекомых смогли бы стать альтернативным источником белка.

— Насекомые обладают гораздо большей продуктивностью, чем классическое животноводство, они имеют минимальное антропогенное воздействие. Плюс такое производство экологически безопасно, — заявил Демидов.

Однако отечественные медики относятся к подобным новшествам настороженно. В частности, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Российской экологической академии, врач высшей категории Яков Новосёлов дал весьма резкий комментарий:

— Это слепое подражание Западу. В подобных проектах нет необходимости. По моему мнению, это просто попытка создания новой рыночной ниши. Более того, существуют риски угрозы здоровью и жизни людей. Человеческие организмы, привыкшие к употреблению мяса животных, не приспособлены к подобному белку. В течение тысяч лет они не сталкивались с регулярным употреблением такого белка. Употребление в пищу продуктов из насекомых чревато аутоиммунными и аллергическими заболеваниями, — отметил эксперт.

Между тем новосибирские разработчики планируют начать активное производство муки из сверчков уже в 2025 году. Авторы проекта уверяют, что у их технологии нет аналогов в России. Муку из насекомых они хотят внедрять на отечественном рынке, а также намерены поставлять свой продукт за рубеж.