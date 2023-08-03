В Новосибирске начался суд над владельцем строительной компании

3 августа в Заельцовском районном суде Новосибирска состоялось первое заседание по делу строительной компании “СтройМастер”.

Застройщика обвиняют в мошенничестве и причинении имущественного ущерба долщикам. По данным прокуратуры, Евгений Коновалов обманул 175 человек. С 2014 по 2021-й год его фирма возводила высотный дом по улице Дуси Ковальчук, 238.

Коновалов, находясь в то время в должности руководителя строительной фирмы, создал жилищный кооператив. Те, кто хотел купить квартиру, заключали договора долевого строительства.

Квартиры в 19 этажке — в секциях 22 и 23 — разлетались молниеносно, но дольщики в итоге остались без жилья. Их деньги — 450 миллионов рублей Коновалов, уверены гособвинители, потратил на личные нужды.

Сегодня в суде огласили обвинительное заключение по делу. Потерпевших для допроса не вызывали.

— С журналистами я общаться не буду, мой адвокат тоже, — заявил журналистам infopro54 обвиняемый.

На данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В суде сегодня заявил, что работает уже в другой фирме.