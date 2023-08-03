«Мы более пяти лет увеличиваем портфель длинных кредитов»

— Мы более пяти лет сосредоточены на планомерном увеличении дюрации нашего портфеля за счет более «длинных» продуктов и постоянно нарабатываем экспертизу в работе с долгосрочными займами.

Уверенность в нашем продукте нам дают наши технологические решения в области предсказания поведения клиента и его платежной дисциплины. Комплекс скоринговых продуктов с машинным обучением и независимая консервативная PD-модель в совокупности с работой опытных андеррайтеров на ручной верификации по наиболее рисковым кейсам помогли нам выйти на рынок с этим продуктом.

Наша юнит-экономика продукта сходится в том, что клиент длительное время пользуется Mega Installment как аналогом кредита, не ищет альтернативных вариантов, чтобы перекредитоваться, имеет сбалансированную долговую нагрузку, понятный и прозрачный график с аннуитетными платежами и хорошую сумму, которая поможет клиенту рефинансировать свои обязательства или оплатить все необходимые ему в данный момент покупки или услуги.