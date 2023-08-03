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«Мы более пяти лет увеличиваем портфель длинных кредитов»

  • 03/08/2023, 12:42
Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ»:

Участники микрофинансового рынка готовы рефинансировать кредиты друг друга— Мы более пяти лет сосредоточены на планомерном увеличении дюрации нашего портфеля за счет более «длинных» продуктов и постоянно нарабатываем экспертизу в работе с долгосрочными займами.

Уверенность в нашем продукте нам дают наши технологические решения в области предсказания поведения клиента и его платежной дисциплины. Комплекс скоринговых продуктов с машинным обучением и независимая консервативная PD-модель в совокупности с работой опытных андеррайтеров на ручной верификации по наиболее рисковым кейсам помогли нам выйти на рынок с этим продуктом.

Наша юнит-экономика продукта сходится в том, что клиент длительное время пользуется Mega Installment как аналогом кредита, не ищет альтернативных вариантов, чтобы перекредитоваться, имеет сбалансированную долговую нагрузку, понятный и прозрачный график с аннуитетными платежами и хорошую сумму, которая поможет клиенту рефинансировать свои обязательства или оплатить все необходимые ему в данный момент покупки или услуги.

Фото эксперта предоставлено пресс-службой компаний

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Регионы: Сибирь

Теги : рынок микрофинансирования рефинансирование кредита реструктуризация займа Олеся Киселева МФК Лайм-Займ


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