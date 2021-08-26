«МедИнвестГрупп» готовится к заключению концессии по онкоцентру в Новосибирске

— Чуть больше месяца назад мы обратились в правительство Новосибирской области с частной концессионной инициативой по созданию многопрофильного медицинского центра с онкоуклоном. Рассчитываем, что в ближайшее время концессия будет подписана, — заявил на круглом столе в рамках форума «Технопром» президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов.

Он также озвучил параметры центра, который группа планирует построить в регионе: 560 коек круглосуточного стационара, 160 — дневного стационара, 14 операционных, 20 зон радионуклидной терапии. Общая площадь центра — 70 тысяч кв. м.

— До заключения концессии мы уже приступили к проектированию типового многопрофильного центра с онкоуклоном, который будет включать в себя все лучшие мировые практики, — сообщил Сергей Нотов. — Проектировщиком центра выступает компания Philips, которая работала с подобными объектами во многих странах.

Объем инвестиций в центр президент «МедИнвестГрупп» не назвал, но отметил, что он будет достаточно высок. Ранее в СМИ проходила расчетная цифра 11 млрд рублей. Сообщалось, что он будет расположен на территории 25-й медсанчасти и запущен в эксплуатацию к 2024 году. Помимо Новосибирска, похожие центры группа планирует построить еще в ряде регионов России: Омске, Чечне и Перми.

— Учитывая объем инвестиций в проект, крайне странно идти в него в одиночку. Поэтому мы вместе с «ВЭБом», «Сбером», «Газпромбанком» сейчас обсуждаем вопрос привлечения ресурсов через практику проектного финансирования. Существует высокая вероятность, что до 30 сентября «ВЭБ» заключит соглашение и возьмет на финансирование 5 проектов, — добавил он.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, комментируя выступление президента «МедИнвестГрупп», заявил, что надеется на подписание концессионного соглашения. Он также добавил, что до конца года в регионе запланировано открытие центра лучевой терапии «МедИнвестГрупп», а в 1 квартале 2022 года — центра позитронно-эмиссионной терапии, который также реализует эта компания.

Губернатор Андрей Травников и председатель совета директоров ООО «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин подписали соглашение о сотрудничестве по формированию в регионе комплексной системы оказания онкологической медицинской помощи в сентябре 2019 года. В июле 2020 года «МедИнвестГрупп» и новосибирская сеть частных клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ) сообщили, что создают многопрофильную клинику со стационаром на территории медицинского бизнес-центра Medpark. Эксперты полагали, что реализация проекта потребует около 500 млн рублей. В конце 2020 года компания стала инвестором проекта строительства ПЭТ КТ центра для диагностики онкобольных на территории 25-й медсанчасти. Кроме того, «МедиИвестГрупп» принимает участие в реализации проекта по обновлению оборудования для лучевой терапии в клиниках области, в частности в Городской клинической больнице.

По данным областного минздрава, за 2020 год в регионе выявлено 5394 случая онкозаболеваний, в 2021 году — 6634 из них 1540 находятся в трудоспособном возрасте, прошлогодний показатель — 1579.