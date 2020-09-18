«МедИнвестГрупп» модернизирует радиологическую службу в Новосибирске

ГК «МедИнвестГрупп» проведет модернизацию радиологической службы в Новосибирске, Городская клиническая больница №1 получит новое высокотехнологичное оборудование для лечения онкологических больных – по ОМС оно будет бесплатным для пациентов. Договор о взаимодействии подписан сегодня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках договора на ООО «Сибирский центр ядерной медицины» возложены обязательства по проведению капитального ремонта, оснащению помещений новыми, современными линейными ускорителями. Модернизация будет осуществляться при соблюдении принципов непрерывности и преемственности оказания медицинской помощи пациентам. Высокотехнологичное современное оборудование последнего поколения позволит более эффективно проводить лечение онкологических заболеваний.

Отмечается, что проект по модернизации разделен на два этапа. Первый этап подразумевает замену 2-ух гамма-аппаратов и 2-ух линейных ускорителей на базе ГКБ № 1. В рамках второго этапа будет проведена модернизация радиологического отделения Новосибирского областного онкологического диспансера (НОКОД). Завершение строительных работ по первому этапу планируется в первом квартале 2021 года.

Услуги по лечению онкологических заболеваний будут доступны жителям Новосибирской области по системе обязательного медицинского страхования бесплатно.

Модернизация радиологической службы в Новосибирске – часть масштабного проекта ГК «МедИнвестГрупп». Наряду с действующими центрами ядерной медицины по всей стране появятся центры лучевой терапии «ПЭТ-Технолоджи», основным направлением деятельности которых станет лечение онкологических пациентов. Проект предполагает за счет частных инвестиций переоснащение парка оборудования государственных учреждений, а также дооснащение свободных специализированных помещений (каньонов) новыми, современными линейными ускорителями для последующего оказания медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования. При этом «МедИнвестГрупп» берет на себя все дополнительные расходы на проведение ремонта, и обучения медицинского персонала.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области