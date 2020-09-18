«МедИнвестГрупп» модернизирует радиологическую службу в Новосибирске

ГК «МедИнвестГрупп» проведет модернизацию радиологической службы в Новосибирске, Городская клиническая больница №1 получит новое высокотехнологичное оборудование для лечения онкологических больных – по ОМС оно будет бесплатным для пациентов. Договор о взаимодействии подписан сегодня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В рамках договора на ООО «Сибирский центр ядерной медицины» возложены обязательства по проведению капитального ремонта, оснащению помещений новыми, современными линейными ускорителями. Модернизация будет осуществляться при соблюдении принципов непрерывности и преемственности оказания медицинской помощи пациентам. Высокотехнологичное современное оборудование последнего поколения позволит более эффективно проводить лечение онкологических заболеваний.
Отмечается, что проект по модернизации разделен на два этапа. Первый этап подразумевает замену 2-ух гамма-аппаратов и 2-ух линейных ускорителей на базе ГКБ № 1. В рамках второго этапа будет проведена модернизация радиологического отделения Новосибирского областного онкологического диспансера (НОКОД). Завершение строительных работ по первому этапу планируется в первом квартале 2021 года.
Услуги по лечению онкологических заболеваний будут доступны жителям Новосибирской области по системе обязательного медицинского страхования бесплатно.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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