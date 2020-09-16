Волонтерство и благотворительность: новые реалии

Информационно-аналитический портал Infopro54.ru и региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области (далее — НСКВ НСО) проведут онлайн-конференцию «Волонтерские и благотворительные проекты: сотрудничество бизнеса, власти и некоммерческого сектора в новых реалиях».

Конференция пройдет при поддержке межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области, Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, Общественной палаты Новосибирской области, регионального ресурсного центра добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области».

Онлайн-конференция пройдет 24 сентября 2020 года с 11:00 до 13:00 (нск).

Задачи конференции:

поделиться опытом реализации программ социальной ответственности бизнеса, полученным в новых экономических и карантинных реалиях, и определить актуальные форматы развития корпоративного волонтерства с учетом сохраняющихся ограничений;

обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества бизнеса, власти и социально ориентированных организаций в сфере благотворительности и добровольчества;

наметить основные направления взаимодействия НСКВ НСО с ключевыми участниками выстроенной в Новосибирской области системы развития добровольчества.

В дискуссии примут участие представители органов государственной власти Новосибирской области, курирующие вопросы развития добровольчества, а также руководители благотворительных фондов, компаний «Балтика», «Coca-Cola HBC Россия», «Марс», «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и других организаций, реализующих волонтерские и благотворительные проекты в регионе.

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Фото: pixabay.com, автор- qimono