Медвежий заберут в «зеленку»

Мэрия Новосибирска намерена выходить на региональное правительство с предложением о том, чтобы остров Медвежий перевести в категорию территорий городского леса и затем развивать его как рекреационную зону. Для этого муниципалитет готовит соответствующие документы в Федеральное агентство лесного хозяйства. Как в рамках пресс-конференции пояснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, сложилась парадоксальная ситуация. Участок реки, на которой расположен Медвежий, находится в черте Новосибирска, а сам остров — в ведении региональной власти, и выделен под сельскохозяйственные угодья с возможным размещением здесь в том числе и дачных участков. В перспективе мэрия планирует «застолбить» соответствующий статус всех островов, расположенных на территории Новосибирска.

— Наша принципиальная позиция — все острова должны быть закрыты лесом, чтобы там не велась никакая деятельность, а развивались они как рекреационные зоны, — говорит Анна Терешкова. — Если на острове стоит дом, куда пойдут канализационные стоки? В реку. Мы будем выходить с предложениями перевести остров в городскую территорию и в леса. К сожалению, сегодня это не наши полномочия, так как остров принадлежит официально области.

Помимо сохранения самого острова, смена его статуса позволит сохранить и Заельцовский бор от возможных посягательств на строительство.

— Когда мы говорим о сохранении Заельцовского бора, неправильно рядом разрешить строительство, пускай даже дачных участков, — считает вице-мэр. — Надо всю территорию переводить в леса. Пускай все это остается рекреационной зоной. Можно потом и в дальнейшем развивать эту рекреационную зону, но даже мысли не иметь, что там может быть что-то построено.

Кроме острова Медвежий, по информации мэрии Новосибирска, территории городских лесов в зоне Заельцовского бора пополнит лесной массив между дачным товариществом «Удача» и военным городком в районе улицы Сухарной, а также несколько участков на въезде в Заельцовский парк. Последние ранее входили в состав городских лесов, но позже по неизвестным причинам были оттуда исключены.

Фото со страницы Анны Терешковой в Facebook