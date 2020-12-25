Профессиональное протезирование зубов в Новосибирске

Имплантация поможет быстро и безболезненно устранить зияющую пустоту, полученную в результате травм, разрушения коронок.

Даже малейший скол или дефект эмали значительно повлияет на эстетичный вид и снизит привлекательность улыбки, которую уже не назовёшь «голливудской», а если вовремя не устранить проблему, то можно получить внутренние проблемы. Например, специалисты по протезированию зубов в такой клинике, как https://umg-clinic.com/stomatologiya/protezirovanie-zubov/ считают, что недостаток зубов влияет на работу пищеварительного тракта.

Действительно, неправильно пережёванная пища дольше переваривается, раздражая стенки желудка и доставляя дискомфорт кишечнику. Для того чтобы не наносить вред здоровью, нужно вовремя ставить:

Прочные, конструктивные коронки, сделанные на основе диоксида циркония.

Мостовидные конструкции, восполняющие всего одним имплантом сразу несколько утерянных зубов или установка на весь зубной ряд единого протеза.

Не отличимые от родных зубов цельнокерамические коронки.

Недорогие полностью металлические коронки или бюджетные варианты из металлокерамики.

Реставрационные штифты, благодаря которым можно обойтись без удаления зубов.

Различные стоматологии в Новосибирске делают полное и микро-протезирование. Стоматолог подбирает лучший метод восстановления зубного ряда и устраняет проблему с помощью имплантации надолго. Методов комфортной имплантации зубов очень много, поэтому выбрать наиболее подходящий способ трудно без профессионального взгляда.

Небольшое повреждение эмали может перерасти в более глубокую проблему и, как правило, установка обычной пломбы не помогает. Для того чтобы улыбка всегда радовала потрясающей открытостью, важно не бояться обращаться в стоматологическую больницу и вовремя делать протезирование.

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