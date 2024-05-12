Медвежонка, найденного под Новосибирском, отправили в центр реабилитации

Молодую медведицу, которую спасли волонтеры в Болотнинском районе Новосибирской области, отправили в Центр спасения медвежат-сирот семьи Пажетновых в Тверской области. Специалисты подготовят ее к естественной среде обитания.

В аэропорту медвежонка встречали сотрудники Центра и специалист Госпиталя Дикой Природы.

— На данный момент медведица чувствует себя прекрасно! Что она незамедлительно и подтвердила своим превосходным аппетитом! — отметили сотрудники Центра на свой странице ВКонтакте.

Они добавили, что медвежью девочку назвали Никой. Осенью медведицу планируют вернуть в родные сибирские края для жизни в естественной среде.

— С медвежонком все будет в порядке, она покорит все деревья, пятьюстами килограммами заставит биться в страхе не одно человеческое и в жизни много медвежьих сердец, — говорится в сообщении Минприроды Новосибирской области.

Напомним, случай со спасением истощенного животного произошел 5 мая в лесополосе в 30 километрах от города Болотное. Две жительницы региона на автомобиле по пути в райцентр свернули с дороги в лесок по своим делам. В сухой траве они заметили, как им показалось, умирающего щенка. Девушки подошли ближе и увидели, что это маленький медвежонок, не подающий признаки жизни. Волонтеры отвезли медвежонка в ветеринарную клинику.

Ранее редакция сообщала, что сотрудники Минприроды совместно с ветеранами сняли с дерева медвежонка в Мошковском районе Новосибирской области. Малыш сидел на березе.