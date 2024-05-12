Мишустин предложил кандидатуру Сергея Цивилева на пост министра энергетики

Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Информация об этом размещена на сайте правительства РФ. В списке пять новичков, в том числе губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он выдвинут на пост министра энергетики РФ вместо Николая Шульгинова.

— Многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона, а также работа на федеральном уровне в президиуме Государственного совета РФ и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика» дают основания полагать, что Сергей Цивилев обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Предполагается, что свои посты в новом составе правительства сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкультуры), Максим Решетников (Минэкономразвития), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).

Среди «новичков», помимо Сергея Цивилева, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Его кандидатура предложена на пост главы Минспорта вместо Олега Матыцина. Кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта предложена на должность министра транспорта. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов должен стать министром промышленности и торговли, а первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут — министром сельского хозяйства.

Предложенных Мишустиным вице-премьеров и министров утвердят 13 и 14 мая.

Сергей Цивилев возглавил Кемеровскую область в сентябре 2018 года. В 2023 году, набрав более 85% голосов, был избран губернатором на второй пятилетний срок. В ЦИК сообщили, в случае перехода Цивилева в правительство РФ, выборы губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования, 8 сентября.