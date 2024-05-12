Зоозащитники вышли на митинг против эвтаназии животных в Новосибирске

Зоозащитники провели митинг против эвтаназии бездомных животных. Они вышли с плакатами против усыпления отловленных собак.

Напомним, в июле 2023 года федеральное законодательство наделило правом определять способ обращения с животными без владельцев органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

В настоящее время восемь регионов воспользовались этим правом: Магаданская, Самарская и Астраханская области, Бурятия и Тыва, Чукотский автономный округ и Забайкальский край, а также республика Алтай.

Принятые ими изменения в региональные законы разрешают эвтаназию отловленных животных – либо только особей, проявляющих немотивированную агрессию по отношению к человеку, либо ещё и тех животных, которым по истечении установленного времени не нашли новых хозяев.

В Новосибирской области на сегодняшний день эвтаназия невостребованных животных запрещена. Вместо неё действует программа отлова, стерилизации, вакцинации и дальнейшего их возврата на волю. Однако поправки, внесённые на рассмотрение в Законодательное собрание региона, предлагают частичную отмену программы и введение эвтаназии.

Месяц назад в регионе было запущено голосование, целью которого было выяснить отношение жителей к эвтаназии безнадзорных животных. По информации депутата регионального заксобрания Романа Яковлева, всего в опросе приняли участие 8 427 человек. Против эвтаназии выступили 4 266 человек (50,6%), поддержали убийство бездомных собак — 4 161 человек (49,4%).

Депутаты изучают статистику по покусам в разных районах Новосибирска и области.

Ранее редакция приводила мнение эксперта по поводу отношения общества к домашним животным.