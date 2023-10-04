МЕГА продолжит работу в Новосибирске под прежним названием

Сеть торговых центров МЕГА продолжит работать в России под прежним названием. Об этом сообщил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в беседе с РИА Новости.

Напомним, что Газпромбанк стала владельцем сети торговых центров МЕГА в России. Сеть была выкуплена у Ingka Centres.

В состав сделки вошли 14 торговых центров МЕГА , в том числе в Новосибирске

― Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку, ― говорил Тигран Хачатуров, заместитель председателя правления Газпромбанка, курирующий промышленные активы Группы Газпромбанка.

Детали сделки не раскрываются.

Ранее редакция сообщала о том, что зоопарку незаконно выделили землю под парковку в Новосибирске.