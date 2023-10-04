Зоопарку незаконно выделили землю под парковку в Новосибирске

Прокуратура выявила нарушения, допущенные мэрией при сдаче в аренду земельного участка вблизи городского зоопарка и организации на нем парковки. Об этом сообщили в ведомстве.

— Земельный участок предоставлен МУП г.Новосибирска «Зоопарк им. Р.А.Шило» на приоритетном праве, без проведения торгов, ввиду расположения на нем здания зоопарка, — говорится в сообщении.

Площадь парковки несоразмерно больше чем нужно для территории зоопарка. Также по инициативе арендатора МУП Новосибирска «Зоопарк им. Р.А. Шило» на участке с августа 2023 года организована платная парковка у которой нет дорожной разметки, а также отсутствует безналичная или налична система оплаты.

Мэру Новосибирска внесено представление.

— Фактическое устранение допущенных нарушений прокуратура контролирует, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что восемь поваров накормят пловом посетителей Новосибирского зоопарка.