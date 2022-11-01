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МегаФон будет информировать более 50 млн цифровых клиентов Почты России

  • 01/11/2022, 11:29
телеком
МегаФон стал основным поставщиком услуги по информированию клиентов Почты России.

Теперь вся важная сервисная информация будет доставляться пользователям через коммуникационный сервис МегаФон Хаб, что позволит повысить скорость оказания услуг.

Уже сейчас клиенты Почты России могут оперативно получать информацию о текущем статусе отправленных или адресованных им отправлений, а также оставаться в курсе важных изменений в обслуживании. Сообщения получают абоненты всех операторов в любых мобильных и цифровых каналах. Сервис доступен для более чем 52 млн цифровых клиентов Почты России во всех регионах страны.

«После перехода Почты России на электронное информирование пользователь может самостоятельно выбрать формат уведомлений – электронная почта, СМС или push. Несмотря на расширение функционала соцсетей и мессенджеров, а также рост популярности push-уведомлений, СМС-информирование остается самым широкоохватным и точным каналом доставки информации до клиента – сообщение будет доставлено, даже если смартфон не подключен к интернету. Функционал МегаФон Хаба позволяет объединить все современные каналы коммуникации с аудиторией и тем самым повысить эффективность взаимодействия», — говорит Кирилл Самошонков, директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.

МегаФон Хаб предоставляет возможность запуска адресных коммуникаций с помощью голоса, push-сообщений, мессенджеров, социальных сетей. Абонент точно не пропустит важное уведомление, сервис предусматривает распространение сообщений по каскадному методу: если пользователь не может получить сообщение в привычном канале, оно автоматически будет переадресовано в доступный.

 

Фото: freepik.com

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Россия

Теги : цифровизация телеком Мегафон


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