Предприниматели из Новосибирска отправили мобилизованным более 6 тыс. обогревателей

Более шести тысяч электрических обогревателей закупили новосибирские предприниматели и волонтеры и доставили в Мариуполь. Об этом сообщил депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов на своей странице в «ВКонтакте».

— Российским предпринимателям и неравнодушным людям удалось собрать 6 300 электрических обогревателей для мобилизованных, — отметил Антонов, который сопровождал три фуры с гуманитарным грузом. — В общей сложности мы привезли и раздали в ДНР 10 800 штук обогревателей.

В видеообращении Антонов сказал, что обогреватели будут распределяться среди социально-незащищенных слоев населения. Он добавил, что шесть тысяч обогревателей раздадут в Мариуполе, еще 300 направят в Донецк. По подсчетам Антонова, эта гуманитарная помощь позволит 30 тыс. жителей территорий, пострадавших от боевых действий, согреться в холода.

Депутат добавил, что в поселке Володарское ДНР также при участии волонтеров из Новосибирска запускается производство печей для обеспечения теплом жителей прифронтовых территорий.

— В Володарском, в том числе и с нашим посильным участием, разворачивается такое минипроизводство. В неделю цех будет выпускать 100 «буржуек». Следовательно, за зиму планируется обеспечить печами более 1 000 семей. Стоимость самой простой печки — 2 600 рублей, что дешевле российских аналогов, а с учетом того, что логистического плечо практически отсутствует, это сильно экономит народные деньги, — подчеркнул Ростислав Антонов депутат горсовета Новосибирска.

Напомним, что корректировками текущего года, в бюджете Новосибирска заложены 10 млн руб. на приобретение по согласованию с Министерством обороны обмундирования и оборудования для мобилизованных военнослужащих, 15 млн. предусмотрены на помощь семьям мобилизованных по линии департамента социальной политики.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске более девяти тысяч айтишников получили отсрочку от мобилизации.