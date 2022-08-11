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МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала

  • 11/08/2022, 14:59
новости бизнеса
МегаФон провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал, которое ежегодно посещают более 1 млн туристов.

В самых популярных местах отдыха – на западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Республики Бурятия – скорость мобильного интернета увеличена вдвое.

Связисты установили новые базовые станции и модернизировали действующие – это позволило расширить сеть на Байкале в 1,5 раза и обеспечить двукратное увеличение скорости мобильного интернета. Ранее в начале туристического сезона МегаФон в четыре раза увеличил емкость транспортного канала связи, чтобы подготовить инфраструктуру к пиковым нагрузкам.

Основные работы были проведены в популярных местах крупнейшего острова Ольхон и по пути на его переправу, а также на побережье Малого моря, в Прибайкальском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике. Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился и в труднодоступных точках побережья – например, МегаФон стал единственным оператором связи на курорте с горячими источниками Хакусы в северной части озера.

По данным МегаФона, за последние два года туристический поток на Байкал увеличился в 2,5 раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос практически в 4 раза. Наибольшей популярностью отдых пользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 23% от общего трафика).

В этом сезоне на Байкале отдохнуло почти в 3 раза больше новосибирцев, чем двумя годами ранее. Также в 4,5 раза вырос и мобильный трафик путешественников из региона. Среднестатистический житель области использует 800 МБ за поездку — этого достаточно, чтобы выложить 400 фотографий с видами озера в соцсетях.

«Отдых на Байкале ежегодно входит в топ российских направлений, а новые возможности для экологического, оздоровительного и событийного туризма только усиливают интерес к региону. Одновременно с этим заметно растет и мобильный трафик наших абонентов в главных точках притяжения туристов на побережье. Благодаря работе по улучшению качества и расширению покрытия сети МегаФона туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха на Байкале», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

Важное значение развитие технологий связи имеет и для местных жителей. Вокруг озера расположено более 80 малых населенных пунктов, где проживают около 100 тысяч человек. Жители небольших поселений теперь также могут пользоваться современными онлайн-сервисами, в том числе для развития частной туристической деятельности.

К 2024 году количество путешественников в Иркутскую область и Бурятию прогнозируется на уровне 3,9 миллиона человек. Развитие технологий связи на Байкале в перспективе также поможет внедрить цифровые решения для экологической безопасности озера.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Сибирь

Теги : туризм телеком Мегафон


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