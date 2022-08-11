Андрей Гончаров: инвесторы мониторят ситуацию на предприятиях с иностранными собственниками

— Не могу озвучивать ситуацию с конкретными проектами, так как они находятся в переговорном поле между иностранными и отечественными собственниками, но мы в регионе не потеряли ни одну производственную площадку. Все работают в полном объеме, не заявляя о сокращении или сворачивании производства. Это неплохая тенденция, — сообщил на пресс-конференции министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров.

— Сейчас расставаться с такого рода активом никто не хочет. Западные партеры ищут все возможные способы, чтобы сохранить производство или выгодно его реализовать, —комментирует чиновник. — Для потенциальных инвесторов — это окно возможностей, шанс с неплохими скидками и преференциями получить производственный актив. По многим предприятиям (с иностранным капиталом) в европейской части России сейчас такая работа активно ведется. Потенциальные инвесторы приходят и к нам, интересуются. Но информации о том, что кто-то в ближайшее время планирует сворачиваться и уходить нет.

При этом он отметил, что иностранные инвесторы не хотят уходить, так как оценивают объем средств, вложенных в промышленные площадки на территории региона — это миллиарды рублей.

По данным регионального Минпромторга, по итогам 1 полугодия 2022 года индекс промышленного производства в регионе составил 102,3% к полугодию 2021 года. Объем отгруженных товаров собственного производства — 465 млрд рублей (123%). Помимо инфляционной составляющей здесь есть и реальный прирост. В отраслевом разрезе основным драйвером были предприятия, добывающие полезные ископаемые — 123,3%. Для сравнения, обрабатывающие производства дали 99,4%, предприятия энергетики — 99,5%.

— Пока рано говорить о замедлении экономики. Некоторые сферы могут послужить новыми драйверами развития экономики. Новые условия, к примеру, создает уход некоторых западных компаний. Тенденция такова, что цифры внушают сдержанный, но оптимизм, — добавил министр.

Ранее редакция сообщала о планах по уходу с рынка ряда иностранных компаний с активами в Новосибирске.