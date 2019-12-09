Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

ПСБ банк вошел в число наиболее выгодных банков для малого бизнеса

  • 09/12/2019, 16:00
ПСБ банк вошел в число лидеров среди российских банков для малого бизнеса по торговому эквайрингу, согласно исследованию Business Banking Fees Monitoring 2019 Q4, проведённому компанией Markswebb.

Эксперты изучили тарифы 19 российских банков и рассчитали стоимость обслуживания в первый год для трех типов клиентов из сегмента МСБ: фрилансера, небольшой торговой точки и оптовой компании.

Тарифы по торговому эквайрингу ПСБ банка признаны самыми выгодными для торговых точек с оборотом в 300 тыс. рублей в месяц. За 5 370 рублей в месяц клиент получает необходимый пакет услуг, а также терминал в бесплатную аренду, его подключение без посещения офиса, бесплатную сотовую связь и зачисление средств день в день. При этом комиссия за обслуживание составляет 1,79%.

— Лидерские позиции в рейтинге свидетельствуют о том, что ПСБ выбрал правильную стратегию работы с малым и средним бизнесом. Наши конкурентные преимущества заключаются в высоком качестве клиентского сервиса и скорости принятия решений. Поддерживая эти сильные стороны, банк фокусируется на индивидуальном взаимодействии, гибких пакетных предложениях и развитии мультиканальности, — отметил Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса малого и среднего бизнеса ПСБ (ПАО) банка.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Экс-глава Новосибирского района приступил к новой работе

09/12/2019, 11:34
Александр Соболевский будет курировать техническое состояние транспортных средств.

На НПЗ начали выпуск инфузионной техники

09/12/2019, 11:02
Оборудование прошло процедуру регистрации и разрешено к применению на территории России.

Новосибирская компания после вмешательства прокурора погасила задолженность по страховым взносам

08/12/2019, 09:45
Задолженность составляла 4,5 млн рублей.

Актуальный разговор

«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»

«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»

Все материалы
Новости

НГТУ НЭТИ представит новые разработки на «ВУЗПРОМЭКСПО—2019»

09/12/2019, 16:43

ФАС признала жалобы компаний-перевозчиков необоснованными

09/12/2019, 16:21

Диверсификация похоронного бизнеса

09/12/2019, 13:10

В портфелях банков превалирует вторичка

09/12/2019, 12:45

Ученые Института катализа СО РАН стали лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники

09/12/2019, 12:11

Экс-глава Новосибирского района приступил к новой работе

09/12/2019, 11:34

На НПЗ начали выпуск инфузионной техники

09/12/2019, 11:02

Новосибирская компания после вмешательства прокурора погасила задолженность по страховым взносам

08/12/2019, 09:45

В Новосибирске перед Новым годом можно заработать

07/12/2019, 09:30

Депутаты горсовета в год выборов потратят на избирателей 125 млн рублей

06/12/2019, 19:44

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Зачем «прессуют» торговые центры?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска