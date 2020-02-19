Новосибирские компании получили медали на крупнейшей продовольственной выставке Европы

«Продэкспо» является главным отраслевым мегапроектом и ежегодным событием продовольственного рынка в России и Восточной Европе. Продэкспо – это актуальный источник информации о тенденциях отечественного и мирового рынков продуктов питания. Авторитет этого события подчеркивает участие представителей органов власти РФ, послов иностранных государств, ведущих экспертов и крупных представителей бизнеса в отрасли пищевых производств.

На коллективном стенде Новосибирской области, организованном Центром поддержки экспорта Новосибирской области свою продукцию представили следующие производители:

ООО ТД «ИВАН ДА» (производство натуральных продуктов без химии, красителей и консервантов);

ООО ПП «Шоколадная страна» (производство сахаристых кондитерских изделий и шоколада);

ООО «СибТар» (масел холодного отжима, муки и мучных смесей, хлопьев цельнозерновых, клетчатки, отрубей, семян и зёрен для проращивания);

ООО «Продпоставка» (производство хлебцев из цельного зерна и кондитерских изделий);

ООО «ТРИМЭКС» (производство продуктов быстрого приготовления).

Ключевое задачей участия было заключение соглашений на экспортные поставки. За дни выставки участники провели переговоры с представителями компаний осуществляющих импортные поставки в более 25 стран. По предварительным оценкам проведено в общей сложности более 100 переговоров. Заключены предварительные соглашения на поставку в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Молдове, Белоруссию, а так же в страны дальнего зарубежья. Важно отметить, что в процессе участия экспоненты провели переговоры с уже действующими клиентами, с целью увеличения объемов поставки.

Компания ООО «СибТар» награждена дипломами лауреата международного конкурса «Лучший продукт-2020» и золотыми медалями за масло зародышей пшеницы и за муку зародышей пшеницы «Витазар».

Участники так оценивают первые итоги:

Балашов Дмитрий, директор ООО ТД «ИВАН ДА»: «Наша компания представляла более 50 наименований в рамках выставки, в том числе новинки. Мы уже являемся экспортерами и для нас было важно заключить соглашения с дистрибьюторами в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане. Мы провели более 20 переговоров с представителями таких стран, как Германия, КНР, Казахстан, Сербия, Узбекистан, Иран, Беларусь, Таджикистан. Четыре соглашения по итогам у нас уже есть и 8 в процессе переговоров. Думаю, за 1-ое полугодие 2020 года их количество значительно увеличится».

Ипатова Лариса, региональный менеджер ООО ПП «Шоколадная страна»: «С 2014 года наша компания начала развивать экспорт. Выставка «Продэкспо», является для нас не только имиджевой площадкой, но так же и площадкой, где мы проводим переговоры с нашими зарубежными партнерами. В этом году мы провели 43 встречи, результатами которых стали договоренности о поставках в Киргизию, Пакистан и Болгарию. Сумма – коммерческая тайна, но могу сказать, что с шестью нулями и более.»

Интересов Андрей, зам. директора ООО «СибТар»: « 2019 года нами принято решение о необходимости значительного роста экспортных поставок с учётом растущего интереса зарубежных компаний к производимой нами продукции, а также используя экспортный потенциал многих её видов. Мы успешно провели переговоры с представителями различных стран, в том числе встретились и договорились о значительном увеличении ассортиментного перечня с существующими партнёрами. Комиссией международного конкурса «Продэкспо-2020» были высоко оценены выпускаемые нами масло зародышей пшеницы холодного отжима и мука зародышей пшеницы «Витазар», за проделанную работу и стабильное качество выпускаемой полезной продукции нам вручили золотые медали.»

Магизов Дмитрий, региональный менеджер по развитию ООО «Продпоставка»: «Продукция нашей компании хорошо известна профессионалам рынка. Но мы всегда открыты для сотрудничества. Участие на коллективном стенде, привлекает больше внимание профессиональных игроков. За дни работы выставки мы презентовали нашу продукцию 15 иностранным партнерам. Договорились о поставках как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья».

Неустроев Константин, директор по продажам ООО «ТРИМЭКС» : «Мы гордимся, что представили Новосибирскую область на выставке «Продэкспо». По предварительной договоренности мы провели переговоры с заказчиками из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана. Экспорт для нас приоритетное направление Уверен, что объём поставок по итогам выставки вырастет на 8 %.»

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Агентство стратегических коммуникаций ВДА»