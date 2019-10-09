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МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

  • 09/10/2019, 18:17
МегаФон выпустил новую линейку тарифов «Включайся!» с максимальным размером кэшбэка в 30% и возможностью тратить его на оплату звонков, SMS и интернет-трафика.

С октября новым пользователям тарифных планов «Включайся!»* доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.

Первая – растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кэшбэка — 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25%, и через 24 месяца достигнет максимума — в 30%.

Вторая опция – возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube.

— Весной 2019 года МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил своим клиентам тарифные планы с кэшбэком. Изучив накопленный за полгода пользовательский опыт и пожелания абонентов, мы с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки «Включайся!». Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кэшбэку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кэшбэка попросту нет в России. Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт, — отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Кроме того, накопленные суммы кэшбэка по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

— Операторский рынок является высококонкурентным. Как результат,  операторы вынуждены постоянно обновлять тарифные предложения. Это, в свою очередь, создает переход абонентов с одного плана на другой, что затрудняет операторам планирование. Повышенный до 30% кешбек в тарифной линейке «Включайся» от Мегафон позволяет оператору нивелировать переток абонентов с одного тарифа на другой и более гибко формировать свое предположение.  Это инструмент лояльности для постоянных абонентов, одновременно с этим кешбек дает возможность скрытых скидок в тарифных планах. Такой инструмент делает лояльность абонента составляющей частью тарифа, а быть лояльным становится выгодно. Для оператора улучшается прогнозирование денежных потоков, снижается отток базы, — уверен ведущий аналитик Mobile Review Эльдар Муртазин.

Фото предоставлено пресс-службой

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