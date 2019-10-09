Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал появившиеся накануне в некоторых СМИ сообщения о возможном сокращении объёмов производства на НАПО им. Чкалова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор выразил уверенность в том, что в ближайшее время появится новый контракт на основное изделие новосибирского авиазавода.