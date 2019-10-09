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Новосибирская область вошла в топ—10 регионов по объему рынка новых кроссоверов

Однако 24% всех купленных кроссоверов суммарно принадлежит Москве и Санкт-Петербургу.
  • 09/10/2019, 18:39
Автор: Михаил Фишер
Новосибирская область вошла в топ--10 регионов по объему рынка новых кроссоверов

Новосибирская область попала в топ-10 регионов по объему рынка новых кроссоверов и внедорожников с показателем продаж 3730 автомобилей за 8 месяцев 2019 года. По этому критерию столица Сибири находится на 10 позиции рейтинга.

Однако доля сегмента SUV в Новосибирске не очень велика — всего 49,1% по отношению ко всему рынку новых автомобилей, купленных в этот же период (7590 шт.). Для сравнения, Барнаул занял 38 позицию в рейтинге по количеству проданных кроссоверов и внедорожников (1410 шт.), зато в соотношении к общему количеству всех новых автомобилей (2620 шт.), доля SUV в столице Алтайского края составила 53,8%. А Владивосток хоть и занял последнюю строчку в рейтинге (40 место), зато доля новых кроссоверов и внедорожников здесь составляет 72,8%.

Иными словами, Новосибирск — единственный сибирский город, попавший в топ-10 по объему проданных кроссоверов и внедорожников, но по отношению к общему количеству приобретенных машин, новосибирцы уступают другим городам. В Красноярске доля сегмента SUVсоставляет 50,3%, в Омске — 50,5%, Кемерово — 50,3%, Иркутске — 58,8%, Барнауле — 53,8%, Нижневартовске — 52,8%.

Сегмент SUV остается крупнейшим на российском рынке. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 8 месяцев 2019 года его объем составил почти 440 тыс. единиц. Это составляет около 44% всего рынка новых легковых автомобилей в нашей стране. Примерно  четверть (24%) всех купленных кроссоверов и внедорожников суммарно принадлежит Москве (72,6 тыс. шт.) и Санкт-Петербургу (33 тыс. шт.).

Из 40 российских городов, жители которых больше других покупают кроссоверы и внедорожники, только в 10 на их долю приходится свыше половины рынка. Помимо ранее упомянутой Москвы, это еще Кемерово, Красноярск, Омск, Калининград, Нижневартовск и Барнаул. Доля SUVв перечисленных городах находится в интервале 50 – 54%. В Иркутске она составляет 58,8%, а в Архангельске — 61,7%. Но больше всего этот показатель во Владивостоке (72,8%), который по объемам рынка кроссоверов и внедорожников замыкает рейтинг.

Если же рассматривать города РФ по наименьшей рыночной доле SUV, то данный «антирейтинг» возглавляет Тольятти (23%), в котором только каждый четвертый купленный автомобиль — это кроссовер или внедорожник. В Набережных Челнах таковым является каждый третий (34,1%). Также ниже 40% доля SUVв Ижевске (37,8%) и Магнитогорске (38,1%).

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