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МегаФон предложил вахтовикам «заморозить» номер на время командировки

  • 18/10/2021, 11:02
Новости компаний
Срок бесплатных мобильных каникул — до 180 дней.

МегаФон предложил специальную услугу для граждан, работающих вахтовым методом: абоненты, уезжающие на смену в отдаленные регионы, смогут бесплатно «заморозить» услуги связи на период до 180 дней и сохранить свой номер.

— МегаФон первым на телеком-рынке предоставил вахтовикам такие мобильные каникулы. При разработке предложения мы ориентировались на запросы и пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок и на период рабочей смены отказываться от услуг своего оператора. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер. По нашим подсчетам, в среднем экономия для абонента за полгода составит более 2 тысяч рублей, — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Новое предложение будет актуально для работников нефтегазовой, лесодобывающей, транспортной, строительной отраслей, а также для моряков.

По данным Росстата, до пандемии официально почти 1,5 млн россиян работали вахтовым методом, уезжая в другой регион в среднем на 2-4 недели. В этом году срок смены увеличился: в целом по стране более 60% работников отправляются на вахту на 2-2,5 месяца, а каждый шестой продолжает трудиться вдали от дома на протяжении 3-5 месяцев. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав с помощью инструментов Big Data обезличенные данные о передвижении абонентов-вахтовиков по России.

Чаще всего жители страны отправляются в Республику Саха (Якутия): посёлок Талакан – самое популярное место работы у вахтовиков Урала, Сибири, Республики Башкортостан и даже Краснодарского края. Также в топе городок Мур-Белокаменка Мурманской области, посёлки Приобский (ХМАО-Югра) и Саббета (Ямал), Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, а также п. Нючакан в Иркутском регионе.

Для подключения бесплатной услуги «Добровольная блокировка номера» достаточно обратиться в салон МегаФона и установить любой период блокировки в пределах шести месяцев. Воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз. Разблокировать номер можно в любое время — самостоятельно в приложении МегаФона или по бесплатному номеру 0500.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.

Фото: PSAonline.ru

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия

Теги : телеком мобильные каникулы Мегафон Влад Вольфсон Big Data


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