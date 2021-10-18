Максимальный размер пособий по уходу за ребенком вырастет до 31,2 тысяч

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году вырастет до 31,2 тыс. рублей. В настоящее время этот показатель составляет 29,6 тыс. рублей. Соответствующий пункт указан в документе Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов».

Также в следующем году вырастет минимальный размер этого пособия — с 7 083 до 7 493 рублей.

— Расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет составят 169,5 млрд рублей, — отмечается в публикации. — С 1 февраля 2022 года будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%, его размер составит 19 981 рубль. В настоящее время пособие равно 18 886 рублей. Расходы на выплату единовременных пособий при рождении ребенка достигнут 19,8 млрд рублей.

Кроме того, расходы на выплату пособий по беременности и родам в 2022 году составят 132,8 млрд рублей. В текущем году минимальный размер пособия при родах составляет 58 878 рублей, максимальный — 340 795 рублей. При родах с осложнениями минимальный размер будет 65 607 рублей, максимальный — 379 743 рубля. При многоплодной беременности минимальный и максимальный размеры выплаты составят 81 589 рублей и 472 245 рублей соответственно.

В сентябре стало известно, что в следующем году будет повышен размер материнского капитала. Так, на первого ребенка будут выплачивать 503 237 рублей, на второго — 665 009 рублей, если за первого выплата не была получена. При этом в случае получения сертификата на первого ребенка допвыплата за второго составит 161 772 рубля.