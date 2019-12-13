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МегаФон примет участие в создании сетей 5G

  • 13/12/2019, 16:21
Телеком-операторы договорились объединить усилия в формате СП для выхода на новые горизонты.

ПАО «МегаФон», ПАО «Ростелеком», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС» подписали соглашение о намерениях. Главная цель сотрудничества — совместная работа по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России, сообщает пресс-служба компании МегаФон. Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора.

— Уверен, совместная работа операторов по развитию 5G в России позволит выстроить диалог с государством и совместно запустить стандарт связи нового поколения, дав импульс развитию перспективных технологий и открыв нашим абонентам огромный мир цифровых возможностей, — говорит гендиректор компании «МегаФон» Геворк Вермишян.

По его словам, во время пилотных проектов оператор и его партнеры изучили возможности сети и сформулировали рекомендации по использованию частотного спектра.

— Мы видим, что «золотым» стандартом для развития 5G в России, как и во всем мире, должен быть диапазон 3400-3800 МГц, а другие частоты возможны к использованию как комплиментарные, — отметил Вермишян.

Уже известно, что совместное предприятие будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России, а также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.

— Деятельность СП будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр, — уточнили в пресс-службе МегаФона.

Реализация положений соглашения о намерениях, а также создание СП потребуют согласования сторонами юридически обязывающих документов и получения корпоративных и регуляторных одобрений. В МегаФоне подчеркивают, что новая компания не получит статуса телеком-оператора.

Фото: pixabay.com, автор- albertoadan

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