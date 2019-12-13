Как вернуть волосам красоту и здоровье

Если качество шевелюры значительно ухудшилось за определенный промежуток времени, это повод обратиться к неврологу и трихологу. Выпадение волос может явиться симптомом серьезных болезней либо быть отголоском пережитого нервного срыва.
Понадобится сдать анализы, пропить витамины или пройти курс мезотерапии для кожи головы.
Как и в других вопросах здоровья, здесь главное — найти причину недомогания.
Когда выпадение, сухость и тусклость волос не являются симптоматикой иных заболеваний, нужно всерьез заняться проблемами шевелюры. Необходимо полное или частичное исключение фена и горячей плойки. Если первое убрать невозможно, то надо сушить волосы в режиме холодного воздуха. Минимизируйте использование средств фиксации. Волосам необходим отдых и беспрепятственная подача воздуха.
Его легко проверить. Провести зубчиками по тыльной стороне руки или ладони. Если есть чувство дискомфорта, боли и красные следы на коже, то лучше заменить гребень. Подойдет расческа с натуральной щетиной средней жесткости.
Легко делать самостоятельно, выделив несколько минут в день. Даже обычное длительное расчесывание улучшает состояние волос. Повышается приток крови и кожа насыщается кислородом, что положительно отражается на качестве и здоровье шевелюры.
Не обойтись и без коррекции ежедневного рациона. Существует диета для волос. Она исключает:
Рекомендуется употреблять ржаную выпечку, орехи, нерафинированное масло, тростниковый сахар, кисломолочные продукты, больше животного и растительного белка.
Уход за волосами — ежедневная кропотливая работа, основанная на диагностике и применении комплекса необходимых мер спасения.
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