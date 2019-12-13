Как вернуть волосам красоту и здоровье

Мнение профессионала

Если качество шевелюры значительно ухудшилось за определенный промежуток времени, это повод обратиться к неврологу и трихологу. Выпадение волос может явиться симптомом серьезных болезней либо быть отголоском пережитого нервного срыва.

Понадобится сдать анализы, пропить витамины или пройти курс мезотерапии для кожи головы.

Как и в других вопросах здоровья, здесь главное — найти причину недомогания.

Передышка

Когда выпадение, сухость и тусклость волос не являются симптоматикой иных заболеваний, нужно всерьез заняться проблемами шевелюры. Необходимо полное или частичное исключение фена и горячей плойки. Если первое убрать невозможно, то надо сушить волосы в режиме холодного воздуха. Минимизируйте использование средств фиксации. Волосам необходим отдых и беспрепятственная подача воздуха.

Процедура мытья

Нельзя мыть голову слишком горячей или холодной водой. Только комнатная температура. Шампунь надо разбавить небольшим количеством воды прямо в ладони. Это снизит концентрацию веществ, которые могут смыть лишний кожный жир. Маска, а потом бальзам. Маски не наносят после использования средств 2 в 1. Бальзам сглаживает щетинки волосков и препятствует проникновению питательных компонентов. Периодическое использование скрабов заметно улучшит качество локонов, ведь оно напрямую связано с состоянием кожного покрова. Исчезнет перхоть, и пробудятся «сонные» фолликулы, а, значит, повысится густота. Важно правильно подобрать средство, отталкиваясь от уровня чувствительности кожи. Нельзя расчесывать мокрые волосы и надолго обматывать полотенцем.

Качество расчески

Его легко проверить. Провести зубчиками по тыльной стороне руки или ладони. Если есть чувство дискомфорта, боли и красные следы на коже, то лучше заменить гребень. Подойдет расческа с натуральной щетиной средней жесткости.

Массаж

Легко делать самостоятельно, выделив несколько минут в день. Даже обычное длительное расчесывание улучшает состояние волос. Повышается приток крови и кожа насыщается кислородом, что положительно отражается на качестве и здоровье шевелюры.

Питание

Не обойтись и без коррекции ежедневного рациона. Существует диета для волос. Она исключает:

быструю еду;

рафинированные продукты;

изделия из муки высшего сорта;

консервы;

сладкое;

обилие специй;

алкоголь;

жирную и жареную пищу.

Рекомендуется употреблять ржаную выпечку, орехи, нерафинированное масло, тростниковый сахар, кисломолочные продукты, больше животного и растительного белка.

Уход за волосами — ежедневная кропотливая работа, основанная на диагностике и применении комплекса необходимых мер спасения.