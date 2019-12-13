Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Как вернуть волосам красоту и здоровье

  • 13/12/2019, 16:44
Волосы потеряли объем и красоту? Привычная история в условиях современной реальности. Не надо опускать руки, вернуть былую красоту локонам возможно.

Мнение профессионала

Если качество шевелюры значительно ухудшилось за определенный промежуток времени, это повод обратиться к неврологу и трихологу. Выпадение волос может явиться симптомом серьезных болезней либо быть отголоском пережитого нервного срыва.

Понадобится сдать анализы, пропить витамины или пройти курс мезотерапии для кожи головы.

Как и в других вопросах здоровья, здесь главное — найти причину недомогания.

Передышка

Когда выпадение, сухость и тусклость волос не являются симптоматикой иных заболеваний, нужно всерьез заняться проблемами шевелюры. Необходимо полное или частичное исключение фена и горячей плойки. Если первое убрать невозможно, то надо сушить волосы в режиме холодного воздуха. Минимизируйте использование средств фиксации. Волосам необходим отдых и беспрепятственная подача воздуха.

Процедура мытья

  1. Нельзя мыть голову слишком горячей или холодной водой. Только комнатная температура.
  2. Шампунь надо разбавить небольшим количеством воды прямо в ладони. Это снизит концентрацию веществ, которые могут смыть лишний кожный жир.
  3. Маска, а потом бальзам. Маски не наносят после использования средств 2 в 1. Бальзам сглаживает щетинки волосков и препятствует проникновению питательных компонентов.
  4. Периодическое использование скрабов заметно улучшит качество локонов, ведь оно напрямую связано с состоянием кожного покрова. Исчезнет перхоть, и пробудятся «сонные» фолликулы, а, значит, повысится густота. Важно правильно подобрать средство, отталкиваясь от уровня чувствительности кожи.
  5. Нельзя расчесывать мокрые волосы и надолго обматывать полотенцем.

Качество расчески

Его легко проверить. Провести зубчиками по тыльной стороне руки или ладони. Если есть чувство дискомфорта, боли и красные следы на коже, то лучше заменить гребень. Подойдет расческа с натуральной щетиной средней жесткости.

Массаж

Легко делать самостоятельно, выделив несколько минут в день. Даже обычное длительное расчесывание улучшает состояние волос. Повышается приток крови и кожа насыщается кислородом, что положительно отражается на качестве и здоровье шевелюры.

Питание

Не обойтись и без коррекции ежедневного рациона. Существует диета для волос. Она исключает:

  • быструю еду;
  • рафинированные продукты;
  • изделия из муки высшего сорта;
  • консервы;
  • сладкое;
  • обилие специй;
  • алкоголь;
  • жирную и жареную пищу.

Рекомендуется употреблять ржаную выпечку, орехи, нерафинированное масло, тростниковый сахар, кисломолочные продукты, больше животного и растительного белка.

Уход за волосами — ежедневная кропотливая работа, основанная на диагностике и применении комплекса необходимых мер спасения.

Популярное с сайта

С начала года аэропорт Толмачёво обслужил более 6,2 млн пассажиров

13/12/2019, 11:58
Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам одиннадцати месяцев увеличилось на 28%.

Салоны марки Chevrolet-NIVA уйдут из Новосибирска

13/12/2019, 11:18
И вновь придут на рынок под маркой LADA.

Новосибирская область возглавила рейтинг самых дорогих квартир Сибири

13/12/2019, 10:51
Двухуровневый пентхаус на границе Пироговского леса выставлен на продажу за 135 млн рублей.

Актуальный разговор

«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»

«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»

Все материалы
Новости

В этом году предприниматели региона заключили более 260 соглашений с зарубежными партнерами

13/12/2019, 16:10

«Плюшки» для самозанятых

13/12/2019, 16:00

«Сибуправтодор» продолжает работы на объектах строительства и реконструкции в зимний период

13/12/2019, 13:49

В НГТУ НЭТИ создали снаряд повышенной точности и мощности

13/12/2019, 13:40

В горячей сотне

13/12/2019, 13:32

С начала года аэропорт Толмачёво обслужил более 6,2 млн пассажиров

13/12/2019, 11:58

Салоны марки Chevrolet-NIVA уйдут из Новосибирска

13/12/2019, 11:18

Новосибирская область возглавила рейтинг самых дорогих квартир Сибири

13/12/2019, 10:51

Область ведет «спортивно-культурные» переговоры с федералами

12/12/2019, 20:25

Остался ли кластер?

12/12/2019, 20:21

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Зачем «прессуют» торговые центры?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска