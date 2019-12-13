В этом году предприниматели региона заключили более 260 соглашений с зарубежными партнерами

Министерством экономического развития Новосибирской области в 2019 году организован цикл бизнес-миссий, по результатам которых между новосибирскими и зарубежными партнерами из семи стран заключено более 260 соглашений о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметили в минэкономразвития региона, за четыре месяца 2019 года более 80 предприятий Новосибирской области, представляющих сферы промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения и биотехнологий, телекоммуникаций и пищевой промышленности, IT-технологий и медицины, приняли участие в восьми деловых поездках в семь стран мира.

— В рамках каждой бизнес-миссии участники делегаций из Новосибирской области презентовали экспортный потенциал своих производств, приняли участие в Бирже контактов, посетили профильные выставки и предприятия, приняли участие в деловых встречах с органами власти и бизнес-структурами иностранных государств, а также торговыми представительствами Российской Федерации и представительствами АО «Российский экспортный центр» в зарубежных странах, — подчеркнули в правительстве региона.

По предварительным итогам деловых поездок в Киргизию, Казахстан, Корею, Китай, Вьетнам, Индию и Саудовскую Аравию экспортеры из Новосибирской области провели более 300 B2B встреч и заключили более 260 соглашений о сотрудничестве, на основании которых некоторые экспортеры уже вышли на первые поставки производимой продукции за рубеж.

Фото пресс-служба минэкономразвития Новосибирской области