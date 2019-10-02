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МегаФон скооперировался с производителем компьютерных игр Blizzard

Телекомоператор будет предлагать своим клиентам продукцию партнера.
  • 02/10/2019, 16:46
МегаФон скооперировался с производителем компьютерных игр Blizzard

МегаФон первым среди российских телеком-операторов заключил соглашение с компанией Blizzard Entertainment, одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Теперь клиенты МегаФона могут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на новом портале «МегаФон Игры», сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что со 2 октября, на первом этапе сотрудничества, МегаФон предложит своим клиентам сразу 9 продуктов от Blizzard, которые можно приобрести на новом портале «МегаФон Игры»: карты разного номинала для пополнения баланса Battle.net и ключи к играм, среди которых Diablo, Overwatch и World of Warcraft.

Все покупки пользователи «МегаФон Игры» смогут оплатить со счета своего мобильного телефона, а на цифровые копии популярных игр World of Warcraft: Battle for Azeroth и Overwatch® Legendary Edition будут предоставлены специальные скидки.

В рамках стратегического сотрудничества МегаФон обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах — Hearthstone®.

Фото предоставлено пресс-службой компании МегаФон

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