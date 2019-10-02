Счастливчик выиграл машину на дне рождения торгового центра

Кроме сверхвыгодных покупок гостей ТРЦ встретила насыщенная развлекательная программа, выступление Юлианны Карауловой и розыгрыш автомобиля Hyndai Creta.

Тренд последних лет — креативные фотозоны. В фотозоне «С мечтой вокруг света» все желающие могли сделать памятное фото и получить моментально фотографию на свой email. Самые смелые маленькие гости получили в подарок макияж с блестками. В «Лабиринте желаний», управляя цифровым помощником через планшет, любой гость праздника мог пройти заданный маршрут и добиться победы. Артисты и аниматоры делали все, чтобы праздник был незабываемым, а гости с удовольствием делали покупки со скидками до 70%.

На главной сцене также показали спектакль «Алладин», провели мастер-классы стилисты Анна Ладан и Юлия Ушакова, а в перерывах гости весло зажигали под музыкальную группу.

Перед долгожданным розыгрышем машины, гостей праздника радовала приглашенная звезда – певица Юлианна Караулова. Дважды лауреатка «Золотого граммофона», звезда «Ледникового периода» и Муз-ТВ, исполнительница хитов «Лети за мной» и «Просто так» порадовала новосибирцев музыкальными новинками из последнего альбома.

Наконец, среди покупателей ТРЦ «Галерея Новосибирск» прошел розыгрыш главного приза дня. Первый же билет, вытянутый из прозрачного бокса, оказался счастливым! Победитель получил заветные ключи от сверкающей на подиуме Hyundai Cretа Active — популярного в нашем городе кроссовера.

Фото предоставлено пресс-службой ТРЦ