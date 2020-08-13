МегаФон увеличил прибыль. Вопреки пандемии

По итогам 2 квартала 2020 года МегаФону удалось удержать рентабельность OIBDA на уровне 45,4%, говорится в отчете о финансовых и операционных результатах деятельности компании. Главным образом за счет сокращения низкомаржинальных продаж оборудования, затрат на продажи и маркетинг и общехозяйственных расходов.

— В непростых условиях грамотное управление эффективностью приобрело особое значение, — подчеркивают в пресс-службе МегаФона.

Кроме того, компания увеличила чистую прибыль на 35,2% вопреки продолжающемуся влиянию пандемии. В большей мере этот результат был достигнут за счет повышения операционной эффективности. В значительной мере на показатель повлияло сокращение затрат на финансирование в связи с планомерным снижением долговой нагрузки.

При этом количество абонентов МегаФона в России сохранилось на уровне 75,4 млн. А число пользователей мобильного интернета выросло на 4,2% до 34,9 млн. Это 46,3% от общей базы.

Выручка МегаФона во 2-м квартале 2020 года снизилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 78,5 млрд руб. Сервисная выручка снизилась на 6,9% до 73,4 млрд руб.

— На этот показатель повлияла оптимизация затрат на связь в условиях пандемии как абонентами, так и бизнесом. Закрытие значимой части розничных салонов существенно снизило приток новых абонентов и выручки, — уточняет пресс-служба компании. — Более того, чтобы поддержать абонентов в период самоизоляции, МегаФон на протяжении длительного периода предоставлял ряд актуальных услуг бесплатно, что также отразилось на доходах. Влияние на выручку оказало и сокращение доходов от роуминга в условиях закрытия границ.

Капзатраты компании в апреле – июне составили 13,1 млрд руб., что на 20,1% ниже, чем в прошлом году. В условиях пандемии реализация неключевых проектов, не относящихся к работе сети, была отложена на более поздние сроки.

— На второй квартал пришлось основное влияние пандемии на бизнес телеком-отрасли, — отмечает Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона. — Абоненты и корпоративные клиенты, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, снижали активность и сокращали затраты, в том числе на связь. При этом мы столкнулись с необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети, чтобы в условиях повышения нагрузки сохранить качество услуг. Мы скорректировали план строительства базовых станций, реализовав в первом полугодии 80% годового плана по развитию сети. В результате наши абоненты продолжали пользоваться самым быстрым интернетом даже в сложных условиях изоляции — исследование международного агентства Ookla, проведенное в первом полугодии, подтвердило лидерство МегаФона среди российских операторов.

За второй квартал 2020 года общее количество базовых станций МегаФона выросло на 2,3% до 189 тысяч. Только в современном стандарте LTE и LTE Advanced было введено в эксплуатацию более 4 тысяч базовых станций, в том числе в восточных регионах страны. Эти работы позволили обеспечить высокое качество голосовой связи и мобильного интернета. Количество зарегистрированных 4G-устройств в сети МегаФона увеличилось на 14,5% до 35 млн.

Фото предоставлено пресс-службой компании