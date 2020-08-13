2ГИС запускает новый непрофильный проект

— Мы запускаем новый проект! Период самоизоляции показал, как сложно адаптироваться школьному образованию к дистанционным формам обучения. И это подтолкнуло нас к «упаковке» всех наших многолетних образовательных наработок в онлайн-школу. Пока для 1-4 классов, — пишет на своей странице в Facebook президент компании 2ГИС Вера Гармаш.

Она подчеркивает, что это целостная система, где все предметы взаимосвязаны, логически выстроены, дети учатся в своем темпе и усваивают больше материала, а программа, при всей ее уникальности, отвечает федеральным государственным образовательным стандартам. Сумму инвестиций в онлайн-школу в 2ГИС не называют.

— Онлайн-школа — это проект 2ГИС. Со Сбербанком возможны совместные образовательные проекты в будущем, на текущий момент продукт мы сделали сами, — уточнил в ответ на запрос Infopro54 директор онлайн-школы Иван Чубченко. — Мы верим, что школьное образование может готовить людей к успешной и счастливой жизни в современном мире, у нас есть дети — и мы хотим для них хорошего образования. При этом у нас есть сомнения, что текущая муниципальная модель ориентируется на ребенка вообще, а также на его потенциал, способности и потребности. Кроме того, в нашей компании есть корпоративный детский сад, дети подрастают, хочется сохранить образовательную преемственность.

Руководитель проекта — Иван Чубченко — последние 7 лет сформировал в 2ГИС учебный центр и корпоративный университет, в том числе онлайн. Последние 2 года занимается образовательными проектами для детей.

— Часть занятий (чтение, например), встреч класса и работы с кураторами будет реализована синхронно, в основном же — это уроки, задания в записи. Мы планируем в будущем делать очные встречи с учениками (в рамках внеурочной деятельности), но пока оцениваем географию проекта, — поясняет собеседник Infopro54. — Сейчас смотрим за реакцией рынка: все-таки опыт последней четверти минувшего учебного года свеж в памяти, и некоторые люди ошибочно ассоциируют наш продукт с теми сложностями, которые принесло так называемое дистанционное обучение весной.

На сайте онлайн-школы говорится, что все учителя являются действующими преподавателями начальной школы PROschool. Каждый прошел строгий отбор и имеет большой опыт работы с детьми. Стоимость обучения варьируется от 44,55 до 48,6 тысячи рублей в год, либо 5,5-6 тысяч рублей в месяц.

— Ученики онлайн-школы — не обязательно 100% хоумскулеры. Наш продукт вполне хорош как дополнение к учебе в массовой школе. При этом те семьи, где дети полностью находятся на семейной форме образования, могут выбирать — проходить ли им промежуточную аттестацию (ВПР) или нет. В законе сегодня жесткое требование не закреплено. Многие родители прикрепляют детей к муниципальной школе, чтобы те проходили аттестацию согласно регламенту школы (например, один раз в год). Нужно это, чтобы контролировать прогресс, ориентировать ребенка на конечный срок прохождения курса, например создать опыт прохождения испытаний, — рассуждает Иван Чубченко. — Семейная форма образования официальна и вполне признана в минобре. Обязательные требования для аттестаций начинаются в 9 классе, когда нужно пройти промежуточную аттестацию (как допуск) и ОГЭ, соответственно. До этого периода родитель сам выбирает, как ему учить детей (смотрите, к слову, набирающий популярность анскулинг)

1 сентября школа 2ГИС рассчитывает принять около 200 учеников. Лимитов на количество обучающихся нет. У проекта самая широкая география — уже сейчас есть заявки не только из Новосибирска, но и из Европы, Канады и даже из Сомали.

В планах 2ГИС в 2021 году запустить онлайн-обучение 5-9 классов, а в 2022-м — 10-11.

2ГИС — ведущая российская компания в сфере разработки цифровых карт и справочников городов, предоставляющая геоинформационные и гиперлокальные сервисы около 50 млн пользователей (MAU) в России, СНГ и дальнем зарубежье.

Фото предоставлено Иваном Чубченко