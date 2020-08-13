В Новосибирске меняется схема трамвайных маршрутов левобережья

С 15 августа по 15 октября закрывается трамвайный маршрут № 9 «Молкомбинат – ТЭЦ-2», сообщили в мэрии города Новосибирска.

Так, Работа трамвайного маршрута № 8 до площади Карла Маркса будет организована по улицам Титова, Троллейной, Широкой, Ватутина, Котовского, Блюхера в прямом и обратном направлениях.

На трамвайном маршруте № 3 «Метро «Площадь Маркса» – Молкомбинат» будет работать пять единиц подвижного состава.

В мэрии отметили, что изменения связаны с проведением в районе трамвайного кольца (остановка «ТЭЦ-2») подготовительных работ по строительству моста через Обь в створе ул. Ипподромской.

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