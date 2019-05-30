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МегаФон запустил сеть NB-IoT в Новосибирске

Она создана специально для обмена информацией между датчиками, образующими экосистему «умного города».
  • 30/05/2019, 15:19
МегаФон запустил сеть NB-IoT в Новосибирске

МегаФон запустил инновационную сеть мобильной связи NB-IoT в четырех городах Сибири. Новый стандарт «Интернета вещей» позволит начать запуск систем «умного города» в Новосибирске, Красноярске, Омске и Томске, сообщили в пресс-службе компании.

Технология NB-IoT (Narrow Band — Internet of Things) работает отдельно от гражданских сетей связи 2G/3G/4G и создана специально для обмена информацией между датчиками, сенсорами, роботами и другими промышленными устройствами, образующими экосистему «умного города».

Благодаря узкой полосе частот сигнал NB-IoT может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвальные и полуподвальные помещения. Таким образом, датчики, установленные, в цехах, заводах с плотными стенами или в подвале, смогут успешно работать и отправлять необходимые данные. Кроме того, модемы NB-IoT отличаются предельно низким энергопотреблением: от стандартной бытовой литий-ионной батареи передающее устройство NB-IoT может проработать до 10 лет.

— Уже сейчас сеть NB-IoT МегаФона в Новосибирске, Красноярске, Омске и Томске состоит из более чем 500 базовых станций и охватывает почти 90% территории этих мегаполисов. Столь широкая территория покрытия позволяет начать внедрение «умных» светофоров и «умных» парковок, «умного» ЖКХ, интеллектуальных датчиков сбора показаний тепла и электроэнергии и других устройств, количество которых в эпоху «умного города» начнет стремительно увеличиваться, — отметил технический директор территории «Дальний Восток и Сибирь» Петр Солодовник.

Высокая емкость сети — еще одна отличительная черта нового стандарта. Всего одна базовая станция NB-IoT позволяет обслуживать до 300 тысяч устройств одновременно – это в 50 раз больше по сравнению с существующими стандартами мобильной связи. Основными сферами применения NB-IoT станут ЖКХ, энергетика, транспорт, логистика, медицина, системы безопасности, городская инфраструктура и промышленность, где высокими темпами происходит внедрение автоматизированной передачи данных.

Фото: пресс-служба компании

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