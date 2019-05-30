Апартаменты хотят подключить к эскроу-счетам

— В результате принятых год назад законов о реформе долевого строительства, обманутых дольщиков не останется, — цитирует портал ЕРЗ заявление первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова на пленарном заседании ГД. — Но обманщики могут остаться. Мы против того, чтобы оставлять им лазейку в законе в виде возможности обходить требования эскроу-счетов и продавать гражданам жилье под видом апартаментов по старой порочной схеме долевого строительства.

Он заявил, что члены фракции «Единая Россия» будут предлагать распространить требования 214-ФЗ на все помещения — как жилые, так и нежилые.

Впрочем, как признает Сергей Пахомов, такая мера не решает проблему существования апартаментов целиком. Дискуссия об их правовом статусе ведется не первый год — и никакой легализации апартаментов, их приравнивая к жилым помещениям, по его словам, не предвидится.

— Раз сама отрасль не выходила с предложениями, а регионы продолжают закрывать глаза на фокусы с различными видами использования земельных участков и разрешений на строительство псевдожилья, мы двумя комитетами Госдумы — по собственности и по ЖКХ — с участием Минстроя РФ начали совместную работу над пакетом решений об апартаментах, которые скоро расставят все по своим местам и исключат саму возможность понятийных махинаций с жильем, — заключил Сергей Пахомов.

Руководитель проектов ГК «ЁЛКА девелопмент» (Новосибирск) Максим Марков считает, что принятие этой поправки в 214-ФЗ на новосибирский рынок влияние не окажет.

— При нашем объеме доли апартаментов на рынке это влияние не будет заметно. Это просто попытка заткнуть видимую дыру в законодательстве. При этом самую серьезную дыру законодатели бережно сохраняют, — говорит Марков. — Речь идет о получении денег на счет по техническим ДДУ.

На майском заседании Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» (РДКС) он отмечал, что по итогам 4 месяцев 2019-го в регионе на 22%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло количество регистраций ДДУ — до 10 тысяч. При этом было зарегистрировано всего около 1600 ипотек.

— Мы (ГК «ЁЛКА девелопмент». — Ред.) рассматриваем такой формат в качестве флагманского для одного из наших проектируемых объектов. Но окончательное решение советом директоров пока не принято, — говорит Марков.

В Новосибирске проекты апартаментов реализуют две компании: ГК «Строитель» — «Jet Apartments» в Железнодорожном районе и Фонд прямых инвестиций «ВербаКапитал — Девелопмент» — «Парк Резиденс» и «Инские холмы» в Октябрьском районе. Максим Марков отметил, что сейчас в стадии подготовки в городе находятся еще несколько проектов апартаментов. Всех инициаторов он назвать отказался, но отметил, что один из проектов уже изначально готовился под работу с эскроу-счетами.

Стоит отметить, что развитие сегмента апартаментов довольно тесно связано с состоянием рынка арендного жилья. На майском заседании РДКС замначальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Роман Теленчинов констатировал, что в Новосибирске строится мало арендного жилья. У компаний, которые им занимаются, практически нет льгот по налогообложению, поэтому они вынуждены закладывать эти расходы в арендную плату. С учетом того, что на рынке региона довольно много предложений от арендодателей жилья, сдающих его нелегально и не платящих налоги, этот бизнес для «оптовых» игроков становится нерентабельным.

Президент ГК «Метаприбор» Владимир Мартыненков добавил, что эксперты его компании просчитывали разные варианты строительства арендного жилья и в итоге пришли к такому же выводу: пока на этот рынок идти невыгодно.

— С экономической точки зрения у клиента сегодня нет выгоды в аренде. После того как в оплату закладываются все обязательные для застройщика расходы, человеку становится проще взять ипотеку и купить жилье. Особенно при снижении ставок на жилищные кредиты, — говорит он. — Когда ставки на ипотеку стали падать, рынок строительства арендного жилья начал стагнировать. Хотя потребность в нем есть, так как мобильность населения выросла.

Фото: pixabay.com, автор- andremergulhaum